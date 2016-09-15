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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
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〈北部〉宜蘭橋河堤未完工 一河局警戒

2016-09-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕強颱莫蘭蒂來襲，宜蘭市長江聰淵昨偕同第一河川局長陳健豐視察宜蘭橋兩端河堤加高工程，江聰淵說，工程還未完工，宜蘭橋與新的堤防間有高度差，形成缺口，為防範河水暴漲灌入市區，河川局積極因應。河川局指出，只要達到二級警戒就會封橋，也對缺口進行封阻。

宜蘭橋兩端因堤防高度不足，一河局七月開始施作加高工程，預計明年一月完工；由於宜蘭橋低於新施作的堤防約一．五公尺，在橋的兩端形成缺口，需在橋的兩端施作封阻工程，目前剩力行國小端還未完工。

江聰淵表示，颱風接連來襲，如果宜蘭河水暴漲，水可能從缺口灌進市區，公所不敢大意，要求第一河川局必須有因應對策，例如用沙包、三腳鼎塊（消波塊）封阻，公所也將編列預算，在橋上兩端施作防水鋼板，如果水位高過橋面，就能阻止水淹入市區。

陳健豐指出，河川局有專人觀察水位變化情形，如果河水暴漲到宜蘭橋樑底，達到二級警戒，就會通知公所封橋，禁止車輛通行，並立即動員調派沙包、三腳鼎塊封阻缺口。

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