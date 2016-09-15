〈北部〉颱風前未搶收 三星蔥農忙巡田

2016-09-15

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕強颱莫蘭蒂雨勢滂沱，掀起陣陣強風，三星蔥被吹彎了腰，蔥農擔心青蔥受損，忙著巡視蔥田；三星蔥前天平均拍賣價一斤七十六元，昨天早上來到七十九元，價格還算平穩。

「連宜蘭風都這麼大，南部還得了。」三星蔥農羅玉惠說，原本想颱風不會來宜蘭，所以沒有人搶收，蔥價也算平穩，但昨天上午突然出現強風豪雨，蔥農擔心青蔥會被風吹倒，趕快到蔥田巡視看是否安好，他們有搭建鋼骨溫室，也將防風布放下固定，希望平安度過風災。

至於中秋文旦，林姓柚農說，文旦多在白露時節一次性收採，這次颱風來襲，僅剩十分之一尚未採收，影響不大，柚子價格落在一斤三十至四十元。