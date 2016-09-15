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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉雨瀑帶泥流 蘇花一度全線封閉

2016-09-15

蘇澳上午颳九級陣風

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕強颱莫蘭蒂來襲，宜蘭雖未在暴風半徑內，仍出現間歇性強風豪雨，昨天下午更是風狂雨驟，讓人心驚膽跳，蘇澳甚至颳起九級陣風，蘇花公路豪雨成水瀑，並出現土石流，一度封路造成回堵，十六所國中、小學下午緊急停班課，疏散學生，太平山今天仍封園。

「風雨怎麼這麼大！」宜蘭雖在颱風警戒區外，蘇花公路仍是陣陣豪雨，和平至崇德路段沿線多處坍塌，發生雨瀑，並夾帶土石泥流，不斷有泥水噴出路面，公路局南澳工務段在上午十一點三十分預警性封閉該路段。

午后，風呼呼地叫，雨下得更狂，土石流情況更嚴重，工務段在下午一點封閉全線，車流回堵一公里以上，兩點十五分許雨勢趨緩，才重新開放通行。

太平山遊樂區今休園

太平山是宜蘭縣雨量最多的地方，迄昨晚六點的廿四小時累積雨量已逾三百毫米，太平山森林遊樂區考量旅遊安全，決定今天持續休園，明天是否開園？還需視緊接而來的馬勒卡颱風趨勢而定。

宜蘭氣象站主任蔡宜璋說，地形雨與外圍環流影響，宜蘭風雨不小，南澳、大同等山區及蘇澳鎮，廿四小時累積雨量有兩百七十毫米的強降雨，至於風速，宜蘭最大平均陣風約六級，瞬間最大陣風八級，蘇澳風勢最強在上午十點七分，測到瞬間最大的九級陣風。

16校緊急停課家長怨

由於下午風雨轉大，大同、南澳、頭城、蘇澳與五結共有十六所國中、小，昨天下午停班課；蘭陽女中、宜蘭高中與羅東高中也都提早放學，引起部分家長不滿。黃姓家長說，風雨這麼大，學校突然停班課，但家長仍要上班，怎麼接小孩放學？縣府為何不直接宣佈宜縣停班課。

縣長林聰賢在臉書說明，宜蘭縣確實未達「全面」停班停課標準，根據多年來災害應變系統運作經驗，才由各級學校依據實際狀況，做出彈性停課決定，希望家長能夠諒解。

台鐵、客運正常疏運

國道客運、鐵路宜蘭段昨天則不受影響，秋節連假前一天傍晚開始出現搭車人潮，葛瑪蘭客運表示，已準備一百二十輛車、六百五十個班次因應輸運。台鐵也表示，雖然花東鐵路雙向停駛，但是宜蘭端鐵路沒有受到影響。

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  • 蘇花公路一度全線封閉。（記者簡惠茹翻攝）

    蘇花公路一度全線封閉。（記者簡惠茹翻攝）

  • 蘇花公路沿線多處因雨瀑引發土石流。（記者簡惠茹翻攝）

    蘇花公路沿線多處因雨瀑引發土石流。（記者簡惠茹翻攝）

  • 台北轉運站昨天擠滿中秋返鄉人潮。（葛瑪蘭客運提供）

    台北轉運站昨天擠滿中秋返鄉人潮。（葛瑪蘭客運提供）

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