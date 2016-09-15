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內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
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〈北部〉抽水機佈設 易積水地區無恙

2016-09-15

〔記者俞肇福、吳正庭／綜合報導〕颱風莫蘭蒂雖未在北台灣肆虐，但是間歇性大雨與陣風，讓基隆容易淹水的地區民眾提心吊膽，所幸沒有重大災情。

今年六月十七日的一陣暴雨過後，基隆市兩個小時累積雨量破一百毫米，排水溝來不及宣洩雨水，中山一路與復興路積水嚴重，商家損失不輕，議長宋瑋莉昨天早上十點前往復興路易積水地點視察，關切大型抽水機具佈設情況。

中山區公所區長鄭錦濃說，這次市府預置大型抽水機提前因應，區公所也準備沙包供里民索取，所幸天佑基隆，一切平安。

基隆市外木山海興游泳池，昨天一早仍然有民眾跑去游泳，完全無懼於颱風帶來的風雨，經岸巡人員柔性勸離，民眾才離去。

金門一轎車 遭風倒木壓毀

金門昨天出現零星災情，一輛轎車遭風倒木壓毀，幸好駕駛送醫後無大礙，珠山村兩株百年榕樹連根拔起；此外，縣府為輸運大、小金門八百二十三名旅客，破例把小三通碼頭開放作往小金門客運碼頭。

金防部派遣兵力至金城鎮及金寧鄉湖下海堤協助執行沙包堆疊，昨天傍晚統計災情樹倒四十四件、電線掉落二件、停電十件、其他零星災情十三件，總計六十九件。

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  • 為了避免強降雨造成淹水災情重現，復興路212巷易積水地區，市府安排大型抽水機具進駐待命，讓附近住戶好安心。（記者俞肇福攝）

    為了避免強降雨造成淹水災情重現，復興路212巷易積水地區，市府安排大型抽水機具進駐待命，讓附近住戶好安心。（記者俞肇福攝）

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