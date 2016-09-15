〈北部〉資源回收車客語放送 三義鄉親歡喜
2016-09-15
〔記者彭健禮／苗栗報導〕三義鄉為客家庄，不過公所清潔隊資源回收車的宣導口白，說的卻是閩南語，經常有長輩反映「聽毋識」，公所遂重製改以客語發音，許多鄉親近日聽到，都相當驚喜，覺得很親切。
鄉長徐文達說，公所清潔隊的清潔車及資源回收車，都是由環保署統一撥發，清潔車已內建有「少女的祈禱」音樂，資源回收車也內建有「少女的祈禱」，並輔以宣導民眾資源回收的口白，但卻是閩南語發音。由於三義鄉內客家族群占七十六％，鄉公所經常接獲老一輩鄉親反映，資源回收車執勤時播放的宣導語，為什麼是閩南話，他們「聽毋識 」。
徐文達考量三義鄉為國際慢城，在慢城組織公約中，強調「融入地方生活型態」，再加上三義鄉公所也獲客委會客家文化重點發展區公事客語無障礙環境評鑑「特優」級的全國第一名，因此請公所女性職員錄製，將資源回收車的宣傳內容，改以客語發音。
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