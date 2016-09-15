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〈北部〉7旬母扛全家 1家4口3人有障礙

2016-09-15

查戶口發現 通霄警伸援

〔記者蔡政珉／通霄報導〕通霄警分局烏眉派出所長王坤南、警員苑鳳銘十二日在轄區查戶口時，發現一戶邱姓人家一家四口，有三人身心障礙，由老媽媽負責照料，一家四口靠著低收入戶、身心障礙補助過日，相當困苦。

通霄警分局表示，邱家一家四口，年邁的邱父已經七十九歲，但是因為罹患胰臟癌，無法工作，也負擔不起龐大醫療費用，所以只能先辦理出院手續返家休養，而兩個小孩雖然都已經各四十六、四十三歲，從小就有智能障礙，至今仍無法自理生活，更無謀生能力，全家只靠著七十四歲邱母照料。

通霄警分局已先致贈中秋月餅、柚子、白米等民生物資度難關，適逢中秋佳節，也希望讓邱家四口感受到社會溫情。分局也向鎮公所申請「馬上關懷」急難救助。

當地福源里長湯培修長期關心邱家生活，除了協助申請低收入戶等補助，也到處找資源幫助邱家。湯培修說，邱家兩個小孩從小就出現障礙，四十年來靠著邱母在家照料，邱父病倒前則是當佃農維生，但是年紀漸長，身體不如以往，三個月前突然倒下，無法工作。

「住的地方放了床，幾乎就沒有空間了」湯培修說，邱家目前的住處是邱父當初當佃農時，地主興建方便邱父工作用，後來見邱家經濟狀況不佳，也不忍心收回，讓邱家繼續居住，不過兩間房間加起來不過十坪出頭，現在邱父病倒，真的讓人不捨。

通霄鎮公所社會課表示，目前邱家已領有低收入戶、身心障礙等補助，已經接到分局通報，會進一步追蹤，盡力協助邱家所需。

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  • 員警查戶口，這戶1家4口3人有障礙。圖為警方先贈予邱家物資。（記者蔡政珉翻攝）

    員警查戶口，這戶1家4口3人有障礙。圖為警方先贈予邱家物資。（記者蔡政珉翻攝）

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