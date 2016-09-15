| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉頭份下公園整修 墊付案通過

2016-09-15

〔記者蔡政珉／頭份報導〕頭份市公所今年初曾向內政部爭取到經費補助，欲改善頭份市下公園，但因為內政部補助計畫將拆除廁所，引來地方、代表會反彈。不過市公所認為改善計畫勢在必行，決定利用自有財源改善，代表會臨時會也通過此墊付案。

頭份市長徐定禎說，初步構想除了改善下公園癥結點廁所的通風和排水功能外，市公所考量下公園曾發生市民因地面植栽不平整被絆倒， 也將進行植栽整修，另外還會移除部分阻礙通行的設備、增加道路鋪面以及夜間照明等。

頭份市公所表示，下公園因為不夠整潔、明亮，讓部分市民卻步，因此將先請工程顧問公司提出設計整修案，再邀集地方代表、里長和市民等討論取得共識，希望今年底能夠發包工程，最快能夠趕在明年完工。

頭份市下公園曾傳出街友、治安人口及流鶯聚集，一度被貼上「治安死角」標籤，因此頭份市公所向中央爭取兩百五十萬補助經費，可是依補助計畫內容廁所將被拆除，引起部分市民反彈，一度讓下公園的改善卡關。

頭份市民代表黎煥強表示，下公園緊鄰市場，不少市民都會到市場採買，下公園也成為不少長輩暫時休憩或是聊天、聯誼的場所，卻因為部分因素，造成下公園的負面印象，公所和地方民代責無旁貸進行改善，盼改善後能讓下公園景觀煥然一新。

廣告
  • 墊付案通過，頭份下公園將整修。（讀者提供）

    墊付案通過，頭份下公園將整修。（讀者提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公園
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
老翁暗藏鑰匙 車賣友人再偷回

苗栗縣60歲張姓男子12日發現汽車遭竊，向轄區竹南警分局報案，警方調閱監視器後，發現65歲葉姓男子涉案，逮捕葉男後，張男見到葉男，脫口而出「…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈北部〉頭份下公園整修 墊付案通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.