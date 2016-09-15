〈北部〉頭份下公園整修 墊付案通過
2016-09-15
〔記者蔡政珉／頭份報導〕頭份市公所今年初曾向內政部爭取到經費補助，欲改善頭份市下公園，但因為內政部補助計畫將拆除廁所，引來地方、代表會反彈。不過市公所認為改善計畫勢在必行，決定利用自有財源改善，代表會臨時會也通過此墊付案。
頭份市長徐定禎說，初步構想除了改善下公園癥結點廁所的通風和排水功能外，市公所考量下公園曾發生市民因地面植栽不平整被絆倒， 也將進行植栽整修，另外還會移除部分阻礙通行的設備、增加道路鋪面以及夜間照明等。
頭份市公所表示，下公園因為不夠整潔、明亮，讓部分市民卻步，因此將先請工程顧問公司提出設計整修案，再邀集地方代表、里長和市民等討論取得共識，希望今年底能夠發包工程，最快能夠趕在明年完工。
頭份市下公園曾傳出街友、治安人口及流鶯聚集，一度被貼上「治安死角」標籤，因此頭份市公所向中央爭取兩百五十萬補助經費，可是依補助計畫內容廁所將被拆除，引起部分市民反彈，一度讓下公園的改善卡關。
頭份市民代表黎煥強表示，下公園緊鄰市場，不少市民都會到市場採買，下公園也成為不少長輩暫時休憩或是聊天、聯誼的場所，卻因為部分因素，造成下公園的負面印象，公所和地方民代責無旁貸進行改善，盼改善後能讓下公園景觀煥然一新。
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