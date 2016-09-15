〈北部〉好可怕 大同國小地下二樓停車場黑漆漆
2016-09-15
照明不足 女駕駛心驚驚
〔記者彭健禮／苗栗報導〕縣內日前發生國中女學生放學遭擄，被載往苗栗市大同國小地下停車場性侵案件。黃姓女讀者投訴，大同國小地下停車場照明亮度不足，尤其地下二樓樓層，有一區完全漆黑，讓人提心吊膽直呼真的很可怕。縣府財政處表示，會要求儘速改善，並增設婦幼專用停車格。
黃姓女讀者說，她在十日上午，到大同國小地下停車場停車，因當天縣府在國小辦理活動，地下一樓的車位都被停滿，她只好轉往地下二樓樓層停放。但她一往下開，就被眼前的景象嚇壞了，因為除了靠近人行出入口的區域外，其餘「一片漆黑」。
她說，她一度想放棄停別處，但因趕時間，只好硬著頭皮開下去，並找了一個距離人行出入口處最近的停車格，觀察四周，確定安全後，才迅速下車上樓；取車則是請友人陪伴。
盼劃設婦幼專用停車格
經常前往停車的陳姓婦女也說，她之前曾停放到地下二樓，但「之後就不敢再單獨一人，開車前往停放」。她並認為，相較於其他縣市地下停車場的明亮，大同國小地下停車場的照明度明顯不足，地下一樓也偏昏暗，好在有管理室及使用率較高，才稍稍讓人「比較沒那麼害怕」。
陳姓婦人另表示，其他縣市的公有地下停車場，普遍規劃有「婦幼專用停車格」，大同國小地下停車場卻沒有。
不僅女性如此認為，連轄區派出所員警都說，「深夜一個人前往，也會感到毛毛的！」
縣府︰會要求業者改善
縣府財政處長徐榮隆說，大同國小停車場，採委外經營，會要求業者改善燈光照明不足的情形，以確保地下停車場明亮，避免成為治安死角；對於「婦幼專用停車格」，也會一併要求改善，在停車場管理室旁增設。
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