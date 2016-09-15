〈北部〉通過無毒檢測》竹市「好香米」 香Q上市

2016-09-15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市農會稻米產銷班試種一公頃台農七十一號益全香米，一期稻作收成了！煮出來的米飯帶有芋頭香氣，口感Q彈，共收成三千公斤，並通過SGS八項無毒檢測，掀起購買熱潮。

新竹市農會稻米產銷班長劉世鑑說，好香米稻米產銷班，先在一公頃農地試種台農七十一號益全香米，主打無毒農藥及自產自銷，希望以三十幾年種稻經驗，打出新竹市職人稻米口碑。

市長林智堅五月時曾到港南里活動中心品嚐「好香米」，農會並推出一期稻作預購活動，最近稻作收成，產量約三千公斤，推出有一公斤和三公斤真空包裝，通過農委會SGS八項無毒檢驗合格，預購數量已達一千多公斤。

劉世鑑說，益全香米是台灣農業試驗所從日本引入稻種「絹光」與台灣本土品種「台稉四號」配種，經過九年試驗，在兩千年登記品種，株高適中，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，米飯黏彈性佳，還有芋頭濃郁香氣，冷飯也好吃。

市農會說，稻米產銷班的益全好香米已在農會上架販售，售價每公斤一百一十元，三公斤三百二十元，除了向農會訂購，也可電洽會計黃小姐：0919-255324。