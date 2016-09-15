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〈北部〉全台吉祥物PK戰 竹縣「皮皮獅」催票

2016-09-15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕高雄市政府新聞局舉辦「2016全台吉祥物PK戰@高雄」吉祥物票選活動，新竹縣推派吉祥物「皮皮獅」參戰，縣長邱鏡淳昨天為「皮皮獅」助選拉票，呼籲網友們大力支持，投票網址：http://www.2016pk.tw/vote_list/6

「神聖的一票，寶貴的一票，請投給我們新竹縣的『皮皮獅』！」參加過多次選舉、身經百戰的邱鏡淳說，希望藉由「皮皮獅」的代言，吸引更多民眾來新竹縣觀光。

縣府說，「皮皮獅」是台灣好行獅山線孕育而生的吉祥物，模樣可愛親切，是遊客貼心的導引，更是最忠實的好朋友。

「皮皮獅」在新竹縣帶領無數遊客暢遊北埔老街、峨眉「茶屋」地景藝術與欣賞獅山古道自然之美，以及從竹東火車站轉乘內灣支線火車，感受鐵道風光與台灣漫畫夢工場的魅力。

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  • 新竹縣吉祥物「皮皮獅」（中）參加「2016全台吉祥物PK戰@高雄」，縣長邱鏡淳（左）昨天公開為牠拉票助選。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣吉祥物「皮皮獅」（中）參加「2016全台吉祥物PK戰@高雄」，縣長邱鏡淳（左）昨天公開為牠拉票助選。（記者蔡孟尚攝）

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