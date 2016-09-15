〈北部〉新埔》宗祠博物館開館 看藝展逛老街

2016-09-15

〔記者蔡孟尚／新埔報導〕範圍遍及新竹縣新埔鎮「三街六巷九宗祠」的新埔宗祠博物館，昨天開館，客委會主委李永得、新竹縣長邱鏡淳邀請鄉親參加「吃飯兼穿越時空看展覽」及「神明也瘋藝術」等開館系列活動，體驗客家宗祠建築之美。

昨天上午，新埔鎮中正路陳氏宗祠舉辦隆重的祭天儀式後，地方人士一起為博物館揭牌。李永得致詞時說，希望未來九大宗祠發展出聯合營運組織，讓宗祠活用，帶出產值，中央也會和地方一起合作，帶動地方發展。

邱鏡淳說，新埔鎮宗祠密度全台最高，宗祠博物館開館，對觀光、文化、教育都有正面加分作用，也可讓新埔鎮脫胎換骨。

新竹縣文化局說，宗祠博物館的概念是用文化振興老街，範圍涵蓋新埔鎮三條街、六條巷子和九座宗祠，其中五座宗祠已修好，其他四座還在整修中，二年內會全部修好。未來會邀請藝術家進駐宗祠創作，作品展示在廣場，讓遊客有老故事可聽，又有新藝術可看，有美食可吃，也有老街可逛。

新埔宗祠博物館開館系列活動有「穿越時空看展覽」、「神明也瘋藝術」以及「建築劇場」等有趣的老屋新魅麗特展；還有「聽宗祠的故事」、「宗祠音樂會」、「古蹟環境劇場」、「老屋生活市集」、「老店新創─老店尋寶趣」等動態活動。