〈北部〉竹縣連假交通 專線和LINE報你知

2016-09-15

露營區業者 加入群組通報

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中秋節四天連假今天起跑，新竹縣受莫蘭蒂颱風影響較小，各風景區、露營區仍可能湧入人潮。新竹縣警方設立交通疏導專線（03）551-3509，並提供縣警局交通隊長范增雄的公務行動電話0932-013866，也是通訊軟體LINE的ID，方便民眾取得即時的交通訊息。

范增雄說，這是動員警力在通往各風景區主要路口疏導交通之外的新措施。近年來露營蔚為風潮，而新竹縣這次受颱風影響較小，縣內有數十處露營區，秋節四天連假可能會吸引不少遊客，因此，他與尖石、五峰等地大型露營區業者成立LINE群組，隨時掌握營業和交通狀況，提供遊客最新訊息。

容易塞車路段，縣警局也研擬解決方案，其中，從關西交流道出匝道後，想去六福村，依衛星導航會走關西正義路，常造成鎮內交通壅塞，建議可從龍潭交流道出入或出關西交流道後右轉，改走一一八號縣道及竹十八線，從關西營區到六福村。

至於尖石、內灣地區，建議返回台北或台中等地車輛，改走龍潭或竹林交流道，避免走關西交流道。

警方也提醒，中秋節國道高乘載管制時段從十五日上午七點到十二點，管制路段包括：國道一號內湖至頭份各交流道，南下入口匝道（新竹縣有湖口及竹北交流道），以及國道三號木柵至香山各交流道，南下入口匝道（新竹縣有關西、竹林及寶山交流道）。

由於颱風來襲，民眾仍應留意高公局是否調整管制措施。