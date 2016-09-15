〈北部〉竹市》20年以上老宅翻修 最高補助55％

2016-09-15

20日起辦10場說明會

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市屋齡二十年以上或沒有電梯的老公寓粗估有五萬戶以上，市府推出「老宅變身」全能改造王計畫， 可向政府申請補助增設電梯、補強建物耐震能力及結構與翻修水電管路，二十日起舉辦十場次說明會。

可預約到府診斷服務

市長林智堅說， 老房子有漏水及沒電梯的問題，市府要幫這些老宅變身，除了舉辦十場次說明會，另舉辦實戰演練工作坊，社區預約行動教室到府診斷服務，實際解答老社區、老公寓翻新常遇到的問題。市府也會協助市民向內政部申請經費，內政部每年編列八千萬元到一億元。

林智堅說，依人口數估算，新竹市屋齡二十年以上的老宅有五萬戶以上，大多沒有電梯， 對長輩或嬰幼兒相當不便，水電管線也老舊，這項老宅變身計畫希望協助民眾擁有更好的居住品質，與安全性高的居住環境。

一般整建可補助45％

市府都發處都更科長翁嘉陽說，耐震能力經評估有疑慮的建築物將優先補助，每坪可獲九千元，最高可獲五十五％的工程經費補助，而一般整建維護、增設無障礙電梯等，每坪可獲兩千四百元，最高可獲四十五％的工程款補助。

林智堅說，過去公寓的玻璃窗多無隔音及耐熱效果，申請補助後，可使用厚度夠且耐高溫、隔音的玻璃，有效阻隔紫外線及熱源，達到節能省電及隔音耐熱效果。

市府二十日起召開十場次說明會，邀請新竹教育大學老師黃書偉解說都更法令和申請補助的程序等等，只要住戶同意書達七十五％，就可提出整修補強申請，洽詢電話：521-6121轉330。