〈北部〉《太「風」狂》北橫20年牌坊倒了 蘆竹6米樹連根拔
〔記者周敏鴻、邱奕統／綜合報導〕受莫蘭蒂颱風外圍環流影響，桃園市各地昨天都有間歇性的強風、大雨，所幸未釀嚴重災情，復興區的風強雨驟比較明顯，北橫公路十五公里處的廿年老牌坊被強風吹倒，橫躺在雙線道上，交通中斷一小時，北橫十九．三公里處因路樹傾倒壓壞電線，山區部分用戶停電約一小時。
莫蘭蒂颱風今天遠離，市府昨天宣布，今天未達停止上班、上課標準，紅線、黃線禁止停車，路邊停車正常收費，垃圾也正常清運。
復興區的風雨較大，市府昨天上午八點先宣布部分學校停課、中午十二點再宣布全區停班停課，並撤離八月底曾發生邊坡坍塌的霞雲溪周邊五戶居民。
「桃園地景藝術節」昨天、今天的活動都暫停，工作人員今天進行園區復原工作，建議民眾暫勿前往，主題活動包括「空襲路跑」、「陂塘音樂會」、「社區小旅行」也都延期，民眾可更改梯次或辦理退費。
東眼山國家森林遊樂區、拉拉山巨木區、拉拉山巴陵古道生態園區、角板山行館園區、小烏來風景區也從昨天起休園，主管單位呼籲遊客勿擅自進入，以免發生危險，將等聯外道路安全無虞後才會開放。
石門水庫集水區到昨晚六點止，單日降雨量約六十毫米，水位已逼近兩百四十二公尺，距離滿水位僅剩三公尺，北區水資源局副局長邱忠川說，昨天的降雨估計帶來約一千兩百萬噸原水，目前蓄水量約一億七千六百萬噸，蓄水率約九成，尚不需要洩洪或排洪，供水正常。
蘆竹、大園、觀音、新屋的沿海地區，昨天都吹強風，蘆竹山腳里南山北路一段的三角公園內，一棵約六公尺高的樹木，被強風吹得連根拔起，幸好沒有壓傷人。
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