〈北部〉大溪公所採購中秋摸彩品 21里長拒領
怨溝通不足 無法自行採購
〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區共有二十七個里，各獲得十六萬元補助款舉辦中秋晚會，結果卻有超過三分之二、多達廿一個里未辦晚會，原因是區公所統一採購摸彩品，多位里長抱怨無法自行採購，集體拒領公所統一採購的摸彩品；市長鄭文燦居間協調後，決議里長們在今年底前重新辦活動，可自行採購摸彩品，至於區公所已採購的摸彩品，將等未來辦活動再送出。
大溪區共有廿七個里，都獲得市府的「佳節活動補助金」六萬元、水資源回饋金十萬元，合計十六萬元補助中秋節晚會活動與摸彩品等，拒領摸彩品的里長們抱怨說，公所七月要求各里提出計畫，敘明要舉辦的活動、摸彩品需求後，就不再與里長們溝通。
這些里長表示，因為不知何時能買摸彩品，也不知活動要不要辦，讓他們無所適從，等到再接獲區公所通知時，竟是要求到區公所直接領取摸彩品，讓他們很傻眼。
有里長透露，雖然區公所採購的摸彩品，符合里長們當時提出的採購需求，但里長本來可以直接向里內廠商採購，「這有利於敦親睦鄰」，卻因區公所逕自決定統一採購，讓里長們很沒面子，所以才會抵制、拒領公所採購的摸彩品。
公所︰曾被糾正 才統一採購
對此，大溪區長黃睿松坦承溝通不足，他解釋說，大溪區有三個里去年舉辦健行活動，雖然分別採購，卻都採購同一廠商的醬油，金額超過十萬元，區公所因此被審計單位糾正「品項相同應統一上網招標採購」，今年才會調查各里的摸彩品需求後，統一由區公所採購，以免再被糾正。
市長協調 重辦活動自行採購
對於這項爭議，鄭文燦介入協調，昨天決議尚未舉辦中秋節晚會的廿一個里，今年底前都可以運用十六萬元補助款重新舉辦活動、自行採購摸彩品，至於區公所已經採購的五十餘萬元摸彩品，經費由市府吸收，尚未發出的摸彩品，將等未來區公所舉辦活動時，再讓民眾摸彩送出。
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