〈北部〉房地產交易5月緩升 航空城冷清

2016-09-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局統計今年五月的實價登錄揭露房地產交易情形，截至八月底，土地、建物共交易六九七一件，比四月增加十七．七七％，但比去年五月同期減少十．四七％，成交金額三一五．五九億元，比四月增加三十八．三一％，但比去年五月減少二．八九％，無論量價都呈現緩步上升的格局；至於航空城計劃區的周邊房地產仍交易冷清，五月只有兩件農牧用地移轉。

在公寓類型房屋部分，五月成交均價是每坪十一．六七萬元，比四月上漲二．○一％、較去年五月下跌○．一七％；大樓成交均價是每坪十七．二七萬元，比四月下跌二．四三％、較去年五月更下跌六．七％。

中壢、桃園區 成交件數多

在成交區域上，仍以中壢區、桃園區最熱絡，兩個都會區的成交件數合計二萬三四八一件、占全市三十六．六九％，第三是龜山區的六五○六件、占十．五四％，三區合計將近全市的一半數量，龜山區因為機場捷運A7站合宜住宅陸續交屋，導致交易量大增。

各區成交均價 蘆竹區最高

在成交總金額方面，也以桃園區、龜山區與中壢區為全市前三名，分別為七六九．五三億元、七四三．五四億元、七一一．五五億元；至於各區成交均價，以蘆竹區每坪二十一．四一萬元最高，其次是桃園區每坪二十．四七萬元，第三是中壢區每坪十七．六八萬元。

此外，航空城區域內的五月實價登錄案件，農牧用地只有兩件、建築用地掛零，農牧用地每坪成交均價為七．四四萬元，由於交易量少，交易均價易受個案影響，不具參考性；對於航空城交易持續冷清，房仲業者分析說，主因是航空城都市計畫舉辦聽證會後，政府至今未有具體開發動作，坊間也擔心未來的開發面積可能縮減，買賣雙方都呈現觀望心態所致。