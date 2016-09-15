〈中部〉台印聯手破詐騙案 11嫌返回
2016-09-15
〔記者楊政郡／台中報導〕520後台灣與印尼首度合作破獲電信詐騙機房案，8月間逮捕11名台籍及20名中國籍嫌犯，13日晚間11名台籍嫌犯遣送回國，並通知中國公安自行到印尼帶回中國籍嫌犯，而台籍嫌犯以莊、王兩嫌為首，他們作案約半年餘，不法所得約300萬元，檢察官複訊後，認為11名被告有勾串共犯、湮滅罪證及反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押禁見。
通知公安帶回20名中國犯
檢警專案小組指出，發現有集團性出境東南亞國家，提供資料給印尼警方進行監控、蒐證，8月4日印尼警方在兩處民宅逮捕31名嫌犯，查扣大批路由器、電話機、信用卡及帳戶，8月23日也在莊嫌台中市南區住處查扣一部BMW名車。
印尼警方調查該詐騙集團是屬於假檢警詐騙手法，第一線是扮演電話客服人員，第二線是扮演公安，第三線扮演檢察官，在網路架設虛構的「中國人民最高檢察院」網站詐騙中國民眾。
這次被捕詐騙集團成員，有20名屬中國籍，雖證據都在台灣與印尼警方手上，但基於兩岸司法合作，台灣會通知中國公安帶回，雙方持續進行司法互助，互相提供犯罪證據，共同打擊犯罪。
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