〈中部〉美髮師有愛 響應童醫院義剪

2016-09-15

〔記者張軒哲／台中報導〕讓愛蔓延！沙鹿區PS國際髮型團隊美髮造型師十四日號召大雅區、大甲區與西屯區逢甲店的二十多名美髮造型師，幫六十六名長期住院療養的心身科患者剪髮，讓患者能有清爽儀容歡度中秋節。

兩個月前二十名沙鹿PS國際髮型團隊的美髮造型師，至童綜合醫院沙鹿院區為住院療養的患者義剪，善心義舉獲得更多同業響應，昨日集結來自四區五店二十多名的美髮造型師，到童綜合醫院沙鹿院區六樓與八樓幫六十六名長期住院療養的心身科患者修剪頭髮。

接受剪髮的患者早就想好要修剪的髮型，可能因為最近天氣炎熱，多名男性患者都直接要求理光頭，有名年輕男患者本來不想修剪髮型，怕被剪醜，但在護理人員的勸說下嘗試義剪，新髮型獲得眾人稱讚，直呼自己變更帥。

這次義剪團隊分兩組服務，平均每人服務三人，在一小時內就讓六十六名患者都擁有新的造型，第一次到院服務的逢甲店美髮造型師指出，雖然路途比較遠，還要趕在十一點開店前回到西屯，但是一點也不覺得累。

兩次都隨團隊到院服務的美髮造型師小艾表示，義剪活動讓夥伴都感受到助人的快樂，除了到沙鹿童綜合醫院服務外，也有去過大甲的療養中心服務，目前大家正籌畫進行環島式義剪活動，希望能拋磚引玉，讓愛心能夠蔓延。