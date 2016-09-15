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〈中部〉寵物臨終服務師 市府首創發證書

2016-09-15

培育人才 動保處辦研習

〔記者黃鐘山／台中報導〕愈來愈多的寵物有如家人般被對待，飼主喪失愛寵也想辦喪禮為牠善終，台中市動保處為此舉行「寵物臨終服務師研習課程」，內容包含臨終照護、飼主悲傷關懷、遺骸處理等，將核發全國首批「寵物臨終服務師」結業證書；結業學員黃佩玲說，飼主透過完整儀式和毛小孩追思告別後，較能了無遺憾。

由動保處舉辦的這項課程強調職能導向，包括寵物生命紀念產業趨勢、會場佈置設計、營業管理、臨終照護、初階關懷助人技巧、寵物遺骸處理、環境及公共衛生管理等，增進學員知識技能，了解寵物殯葬產業未來趨勢。

動保處提案修正為「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，未來通過後，中市將全國首創納入寵物生命紀念業許可、寵物臨終服務師教育訓練等相關規範，研習課程後領得結業證書，將可提供更專業的寵物生命關懷服務。

動保處長林儒良說，寵物殯葬業在國內屬於市場成長期初期，隨社會環境、飼主情感因素影響，寵物臨終服務師應該會大增，市府農業局希望為相關服務業培養更專業的生力軍，幫助飼主走過喪失愛寵的時刻。

黃佩玲說，以前飼主在寵物臨終只能選擇團體或個別火化、遺骸不領回或領回二種，對飼養多年的愛寵被如此對待，不免遺憾。現在可藉完整儀式追思紀念，透過寵物禮儀師引導來減緩悲傷，是比較美好的告別。

生命教育 隨需求訂儀式

她又說，寶可夢的怪獸殺了又復活，現在很多小朋友不重視生命，也不認識死亡。寵物的葬體可以讓送行者了解飼主和毛小孩生活的過程，失去毛小孩的心情，並隨飼主需求去制訂出儀式流程，既可協助飼主心靈安頓，也是很好的生命教材。

市議員蔡雅玲、張玉嬿說，寵物已轉變成現代人的親密陪伴，飼主當然想選擇和牠最好的告別方式，也可由探討寵物的生死議題時，和家中的小朋友、長輩認識生命教育，市府可建議勞動部制定寵物喪禮服務職類的技能檢定，擴大人才培育。

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  • 台中市動保處預期寵物臨終服務師需求量會大增，舉行「寵物臨終服務師研習課程」。（記者黃鐘山攝）

    台中市動保處預期寵物臨終服務師需求量會大增，舉行「寵物臨終服務師研習課程」。（記者黃鐘山攝）

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