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〈中部〉文武公園建風雨廣場 居民有異見

2016-09-15

〔記者歐素美／台中報導〕市府規劃在大甲區文武公園興建風雨廣場，部分居民擔心會砍伐老樹、影響草皮等，連署反對，文武里長葉淑惠表示，因老舊活動中心沒有使照，新建的五里聯合活動中心需租借，才爭取興建風雨廣場供居民休閒運動；大甲區長劉來旺表示，經費爭取不易，區公所持續溝通，希望居民能達成共識。

大甲區文武公園其實是大甲國小舊宿舍拆除後的空地，長期未利用，宛如社區公園，經葉淑惠爭取，中央補助九十萬元、市府配合九十萬元，規劃興建風雨廣場，但居民陳福司等十多人連署反對，擔心廣場棚架對到住家門廳、破壞風水，棚架及水泥鋪面會影響老樹及草皮生長，還有人擔心日後民眾在廣場唱歌跳舞，附近住家恐不得安寧。

居民莊景霖表示，當地已有文武社區活動中心及五里聯合活動中心可供休閒或辦活動使用，文武公園難得有漂亮的綠地、老樹，不應再興建風雨廣場，浪費公帑，並擔心未來民眾在風雨廣場唱歌跳舞，會影響居家安寧。

居民劉玉雲也質疑興建風雨廣場的必要性，擔心風雨廣場影響老樹生長及砍伐印度香蕉，且草地改為水泥鋪面，十分可惜，若風雨廣場非建不可，要求朝對環境更友善的方向規劃。

葉淑惠說，文武社區活動中心沒有使照及電梯，又未達拆除年限，目前僅供鄰長開會等使用，新建的五里聯合活動中心需申請才能使用，民眾反映不便，才爭取興建風雨廣場，供民眾休閒運動；未來風雨廣場禁止使用擴音設備，也不會砍伐老樹，還會補植樹木，居民無須擔心。

劉來旺允諾風雨廣場將重新設計、朝友善環境的方向規劃，並與居民持續溝通，希望達成共識。

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  • 大甲區「文武公園」興建風雨廣場，地方傳出不同聲音。（記者歐素美攝）

    大甲區「文武公園」興建風雨廣場，地方傳出不同聲音。（記者歐素美攝）

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