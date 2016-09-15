〈中部〉改建百年洪水頻率 知高橋107年完工

2016-09-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應強颱莫蘭蒂來襲，市長林佳龍十四日前往南屯區知高橋關心改建工程及相關防颱整備作業，建設局表示，知高橋過去逢豪大雨，筏子溪水就會淹過橋面，因此展開改建工程，有百年洪水頻率，且橋面抬高，完工後不必因為淹水而封橋，預計一○七年完工。

林佳龍昨天上午在建設局長黃玉霖陪同下，前往南屯區知高橋關心改建工程及相關防颱整備作業，現場施工單位已將吊車、怪手等機具設備撤到安全之處，以防颱風來襲發生危險。

林佳龍表示，台中市現在是「大建設階段」，許多重大工程均在施工中，市府會做好災害防汛準備，也呼籲市民在颱風期間儘量不要出入危險地區，隨時留意災情資訊，保護自身安全，也降低救災人員負擔。

黃玉霖表示，知高橋總經費五億元，有百年洪水頻率，過去有九個落墩，大雨來影響水流，洪水會溢過橋面，改建後只剩下二個落墩，而且橋面比舊橋面升高，更為安全。

黃玉霖表示，目前工程進度為卅一．三三％，因為正在施工中，河道縮減，降下大雨，河水越過橋面大增，因此做好相關應變措施，要有警戒，還要因應，若有要封橋的話，要進行宣導，提供二條替代道路。