| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉改建百年洪水頻率 知高橋107年完工

2016-09-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應強颱莫蘭蒂來襲，市長林佳龍十四日前往南屯區知高橋關心改建工程及相關防颱整備作業，建設局表示，知高橋過去逢豪大雨，筏子溪水就會淹過橋面，因此展開改建工程，有百年洪水頻率，且橋面抬高，完工後不必因為淹水而封橋，預計一○七年完工。

林佳龍昨天上午在建設局長黃玉霖陪同下，前往南屯區知高橋關心改建工程及相關防颱整備作業，現場施工單位已將吊車、怪手等機具設備撤到安全之處，以防颱風來襲發生危險。

林佳龍表示，台中市現在是「大建設階段」，許多重大工程均在施工中，市府會做好災害防汛準備，也呼籲市民在颱風期間儘量不要出入危險地區，隨時留意災情資訊，保護自身安全，也降低救災人員負擔。

黃玉霖表示，知高橋總經費五億元，有百年洪水頻率，過去有九個落墩，大雨來影響水流，洪水會溢過橋面，改建後只剩下二個落墩，而且橋面比舊橋面升高，更為安全。

黃玉霖表示，目前工程進度為卅一．三三％，因為正在施工中，河道縮減，降下大雨，河水越過橋面大增，因此做好相關應變措施，要有警戒，還要因應，若有要封橋的話，要進行宣導，提供二條替代道路。

廣告
  • 因應風災，中市長林佳龍今日視察知高橋改建工程。（記者蘇金鳳攝）

    因應風災，中市長林佳龍今日視察知高橋改建工程。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 知高橋 防洪 防颱
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
玉山塔塔加 擬規劃露營區

全民瘋露營！近來許多遊客都會上山避暑露營，像玉山國家公園塔塔加園區就是其中的熱門地點，惟園區並無規劃露營區，因此常見遊客就地搭帳野炊露營，成…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈中部〉改建百年洪水頻率 知高橋107年完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.