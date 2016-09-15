〈中部〉莫蘭蒂風狂雨襲 梨山路坍樹倒
2016-09-15
〔記者李忠憲／台中報導〕強颱莫蘭蒂襲台，和平大梨山地區經過一夜狂風及下雨，除造成林道巷再度坍方，福壽山農場等多處道路也一度因樹木及電桿倒下阻礙交通，並有部分住戶停電，所幸在相關單位搶救下，道路及電力幾乎已恢復正常。
強颱莫蘭蒂威力，讓梨山居民感受十分強烈。和平區代表會副主席羅進玉說，他從小就生活在梨山，第一次感受到，颱風眼遠在南部，梨山的風卻仍十分強勁。
他表示，前晚颱風登陸後，梨山颳大風讓台十四甲線及台八線等聯外道路，以及通往福壽山農場的福壽路樹木及電線桿因此倒下，道路一度中斷。台電及公路總局人員連夜搶修，將樹木鋸斷清除，並移置電桿，將電線接回，中午時交通及電力幾乎都已恢復，福壽路則持續搶修。而日前傳出落石坍方造成廿戶居民受困的梨山林道巷也再度坍方，人車無法通行，所幸無人員受傷，將等颱風過後進行搶通。
農損部分，福壽山農場及附近的果園因風勢強勁，造成生長期的蜜蘋果等水果出現落果，尤其是迎風面損失嚴重，蜜蘋果掉落一地。任姓果農說，希望有廠商能協助，將落果做成蘋果乾以減少農損。福壽山農場則說，農損要等颱風過後才能估計。
谷關溫泉則因為媒體大作莫蘭蒂是史上最強颱風，原打算在中秋連假出遊泡湯的民眾因此紛紛退房，空房率十分高。溫泉業者說，颱風對谷關影響不大，民眾可放心來泡湯。
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