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〈中部〉送月餅 弱勢、獨老溫馨過中秋

2016-09-15

〔記者蔡淑媛、何宗翰、張軒哲／台中報導〕一個城市有愛，才能擁有真正的幸福！中秋節將至，各界發起送月餅活動。外埔區長卓義騰連續二年採購弱勢團體製作的月餅，送給外埔國中清寒優秀弱勢家庭學生。中國附醫發起愛互聯平台照顧獨居長者，邀請獨居長者一起開心剝柚子、吃月餅；暖馨愛心大使公益團隊到大肚區天恩協會捐贈物資，大家歡度愛心中秋。

卓義騰今年向伊甸潭子區身心障礙者庇護工場採購五十五盒愛心月餅，連續兩年響應市長林佳龍照顧弱勢愛心政策，送給外埔國中學生與區內住戶，讓弱勢家庭也能添個暖意的中秋。

弘光科技大學為歡迎短期研修班的海外學子來台，適逢秋節，贈送一百六十位學生每人一個月餅；大安區一名陳姓老嫗為感謝警方協助送醫，親自送一盒月餅給大安分駐所。

中國附醫發起愛互聯平台照顧獨居長者，與林增連基金會邀請獨居長者一起開心剝柚子、吃月餅，醫院醫護員工組成志工隊也會在當天進行電訪或家訪，讓獨老不再孤獨。

大肚區天恩協會由牧師朱書英成立，九年來提供社區中單親、弱勢及原住民的國中小學童免費課後輔導，並準備晚餐給放學後沒地方去的學童。昨天暖馨愛心大使公益團隊到天恩協會捐贈物資，愛心大使代表邱惠君表示，自己也是三個孩子的單親媽媽，扶養孩子的過程中受過很多人的幫忙，因此也希望將這份愛心繼續延續下去，讓更多人聽見底層的聲音。

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  • 暖馨愛心大使公益團隊到天恩協會捐贈物資。（記者何宗翰攝）

    暖馨愛心大使公益團隊到天恩協會捐贈物資。（記者何宗翰攝）

  • 中國附醫志工隊今天陪獨居長者剝柚子、吃月餅提前過中秋。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫志工隊今天陪獨居長者剝柚子、吃月餅提前過中秋。（記者蔡淑媛攝）

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