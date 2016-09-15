〈中部〉觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
〔記者蘇孟娟／台中報導〕中秋節連續四天假期到來，台中市包括台中國家歌劇院、國立自然科學博物館、國立台灣美術館均正常開放，但若連假期間遇颱風停止上班上課，就配合休館；至於台中市立圖書館各館則是中秋節休館一天，請民眾留意。
科博館架天文望遠鏡供賞月
今年中秋節假期難得一連四天，台中市各文教場館多正常開館，配合中秋佳節部分也特別規劃應景活動，其中科博館配合中秋節在十五日下午六點半到九點，在人類文化廳外廣場辦理中秋觀月活動，由科博館與台中女中天文社共同架設多台折射式天文望遠鏡，供民眾科學賞月，並穿插有獎徵答。
科博館指出，十五日晚上七點與八點，另免費開放兩場次ＳＯＳ劇場，由專人運用球形螢幕設備，分享天文故事與新知，歡迎民眾一起前進科博館賞月、觀星。
國美館阿卡貝拉音樂表演
至於國美館中秋節當天推出「月球漫遊」闖關遊戲，「月光閃閃」阿卡貝拉音樂表演，邀請「海鷗．Ｋ人聲樂團」以無樂器伴奏的純人聲合唱伴民眾過節，另在兒童繪本區推出「月亮故事島」繪本動畫播映等活動，讓民眾中秋節也增添藝術味。
此外，國美館也邀請民眾發揮想像及創意，運用錯位或剪影的拍照方式，與展覽作品「月球太空計畫」當中的月亮一起創意合照，將合照上傳到該館的FB粉絲專頁，獲前十名最多按讚數者，可獲得典藏精美小禮物。
國家歌劇院樂團接力演出
至於台中國家歌劇院十六日歌劇院電影院將播映「華格納的夢—指環的誕生」，十七及十八日的美聲涵洞音樂會則邀請埔里Butterfly交響樂團演奏多首經典中外名曲。
此外，台中國家歌劇院前廣場十七、十八日也推出藝術辦桌擂台，邀請到黑墨鏡樂團演出包括卡農、女人香等樂曲，力瑪樂團則以吉他及原住民樂器演出包括望春風、廟會等曲。
三館均指出，中秋連假正常開放，但若遇颱風達停班停課標準，配合市府公告停班停課，即會休館，請民眾留意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
手機遊戲寶可夢瘋潮席捲全台，彰化王功漁港近日也成為炙手可熱的抓寶勝地，因頻頻出現快龍、乘龍等稀有級的神奇寶貝，吸引不少訓練師遠地而來，卻也造…
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日街機市場
- 09/15 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
- 台東─巨浪收走紅燈塔 礁石也被打上岸
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 「青少年純潔騙殺全國」大直塗鴉怪客疑著僧服
- 自由廣場》學泰國拚觀光 不能學一半
- 失眠懷疑鄰下咒 上門縱火互砍3傷
- 結不成婚燒炭 飯店當烤肉險沒救
- 自由廣場》回應「公投搞定年金改革」
- 《中英對照讀新聞》Four fifths of China’s water from wells were polluted 中國5分之4地下水遭污染
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 杜詩梅客串校園劇 升格當媽
- 日本人長壽 貓狗壽命也創新高
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Meranti blows through, injures nine
- 台南脫離暴風圈 風速減弱、嚴防大雨
- 楊丞琳首次會初戀竟.. 夾鯊魚夾戴近視眼鏡
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 烏坎村事件 港人聲援
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 川普若當選美總統 GDP將萎縮1兆美元
- 奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平
- 花蓮議長考紀案 國民黨中常委意見兩極
- 熱帶風暴茱莉亞牛步 佛州、喬治亞州降下大雨
- 參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 三星更新軟體 電池只能充電60%
- 〈由裡到外全面精進〉Audi全新A4小型主管房車試駕
- 自由廣場》別說你懂政黨政治－看看口湖
標題：〈中部〉觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email