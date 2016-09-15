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〈中部〉觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩

2016-09-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中秋節連續四天假期到來，台中市包括台中國家歌劇院、國立自然科學博物館、國立台灣美術館均正常開放，但若連假期間遇颱風停止上班上課，就配合休館；至於台中市立圖書館各館則是中秋節休館一天，請民眾留意。

科博館架天文望遠鏡供賞月

今年中秋節假期難得一連四天，台中市各文教場館多正常開館，配合中秋佳節部分也特別規劃應景活動，其中科博館配合中秋節在十五日下午六點半到九點，在人類文化廳外廣場辦理中秋觀月活動，由科博館與台中女中天文社共同架設多台折射式天文望遠鏡，供民眾科學賞月，並穿插有獎徵答。

科博館指出，十五日晚上七點與八點，另免費開放兩場次ＳＯＳ劇場，由專人運用球形螢幕設備，分享天文故事與新知，歡迎民眾一起前進科博館賞月、觀星。

國美館阿卡貝拉音樂表演

至於國美館中秋節當天推出「月球漫遊」闖關遊戲，「月光閃閃」阿卡貝拉音樂表演，邀請「海鷗．Ｋ人聲樂團」以無樂器伴奏的純人聲合唱伴民眾過節，另在兒童繪本區推出「月亮故事島」繪本動畫播映等活動，讓民眾中秋節也增添藝術味。

此外，國美館也邀請民眾發揮想像及創意，運用錯位或剪影的拍照方式，與展覽作品「月球太空計畫」當中的月亮一起創意合照，將合照上傳到該館的FB粉絲專頁，獲前十名最多按讚數者，可獲得典藏精美小禮物。

國家歌劇院樂團接力演出

至於台中國家歌劇院十六日歌劇院電影院將播映「華格納的夢—指環的誕生」，十七及十八日的美聲涵洞音樂會則邀請埔里Butterfly交響樂團演奏多首經典中外名曲。

此外，台中國家歌劇院前廣場十七、十八日也推出藝術辦桌擂台，邀請到黑墨鏡樂團演出包括卡農、女人香等樂曲，力瑪樂團則以吉他及原住民樂器演出包括望春風、廟會等曲。

三館均指出，中秋連假正常開放，但若遇颱風達停班停課標準，配合市府公告停班停課，即會休館，請民眾留意。

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  • 台中國家歌劇院中秋假期正常開放，民眾能參觀「伊東豊雄的劇場夢」觀念建築展等活動。（記者蘇孟娟攝）

    台中國家歌劇院中秋假期正常開放，民眾能參觀「伊東豊雄的劇場夢」觀念建築展等活動。（記者蘇孟娟攝）

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