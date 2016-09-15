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〈中部〉玉山塔塔加 擬規劃露營區

2016-09-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕全民瘋露營！近來許多遊客都會上山避暑露營，像玉山國家公園塔塔加園區就是其中的熱門地點，惟園區並無規劃露營區，因此常見遊客就地搭帳野炊露營，成了當地亂象，為此玉管處考慮在塔塔加規劃露營區，盼以合理管制取代取締禁止，惟土地取得與配套還待商榷，近期將邀相關單位進一步討論。

玉山塔塔加今年暑假吸引許多民眾上山避暑，但卻有不少人貪圖方便，就在園區停車場搭帳野炊，成了露營勝地，過去園區與警方經常勸導遊客，以口頭或開立勸導單方式勸離遊客，但今年八月廿七日卻有三名青年屢勸不聽，迫使警方開出玉山開園卅一年來首張違規露營告發單。

玉管處表示，雖目前在台廿一線塔塔加路段約有五處野炊區，設有石桌椅方便遊客以爐具煮食，但隨著時下露營風潮興起，考量現實面需求增加，也將研擬相關措施，盼改變過去禁制、圍堵的方式，以疏導、合理規範提供遊客服務。

例如在玉山南部園區的梅山遊客中心周邊就設有露營區，不僅有水、電、帳篷平台，也有廁所、盥洗設備等，惟因八八風災過後南橫公路中斷，近年較少在使用，而塔塔加園區腹地因都是台大實驗林或是林務局的土地，未來規劃露營區也將先徵得各方同意才會執行。

玉管處說，近期將討論塔塔加露營區的可行性，包括水、電供應、使用收費標準，以及地質穩定度，生態評估等，讓野生動物與露營野炊保持安全距離，避免發生危險，一定會以最嚴謹的態度規劃露營專區。

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  • 玉山塔塔加園區常見遊客就地搭帳野炊露營，為此玉管處研議在當地設置露營區的可行性。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區常見遊客就地搭帳野炊露營，為此玉管處研議在當地設置露營區的可行性。（玉管處提供）

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玉山塔塔加 擬規劃露營區

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