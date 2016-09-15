〈中部〉玉山塔塔加 擬規劃露營區
2016-09-15
〔記者劉濱銓／南投報導〕全民瘋露營！近來許多遊客都會上山避暑露營，像玉山國家公園塔塔加園區就是其中的熱門地點，惟園區並無規劃露營區，因此常見遊客就地搭帳野炊露營，成了當地亂象，為此玉管處考慮在塔塔加規劃露營區，盼以合理管制取代取締禁止，惟土地取得與配套還待商榷，近期將邀相關單位進一步討論。
玉山塔塔加今年暑假吸引許多民眾上山避暑，但卻有不少人貪圖方便，就在園區停車場搭帳野炊，成了露營勝地，過去園區與警方經常勸導遊客，以口頭或開立勸導單方式勸離遊客，但今年八月廿七日卻有三名青年屢勸不聽，迫使警方開出玉山開園卅一年來首張違規露營告發單。
玉管處表示，雖目前在台廿一線塔塔加路段約有五處野炊區，設有石桌椅方便遊客以爐具煮食，但隨著時下露營風潮興起，考量現實面需求增加，也將研擬相關措施，盼改變過去禁制、圍堵的方式，以疏導、合理規範提供遊客服務。
例如在玉山南部園區的梅山遊客中心周邊就設有露營區，不僅有水、電、帳篷平台，也有廁所、盥洗設備等，惟因八八風災過後南橫公路中斷，近年較少在使用，而塔塔加園區腹地因都是台大實驗林或是林務局的土地，未來規劃露營區也將先徵得各方同意才會執行。
玉管處說，近期將討論塔塔加露營區的可行性，包括水、電供應、使用收費標準，以及地質穩定度，生態評估等，讓野生動物與露營野炊保持安全距離，避免發生危險，一定會以最嚴謹的態度規劃露營專區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
玉山塔塔加 擬規劃露營區
全民瘋露營！近來許多遊客都會上山避暑露營，像玉山國家公園塔塔加園區就是其中的熱門地點，惟園區並無規劃露營區，因此常見遊客就地搭帳野炊露營，成…
網友回應
熱門新聞
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 「昨天只有4次 不夠啊」誣男友迷姦 復仇露餡
- 錯把精華液當洗碗精 男星哭喊「難怪洗不乾淨」
- 浪漫警官娶親 6輛粉紅車都520
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 東、南部今豪大雨特報 中颱馬勒卡緩步逼近台灣
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- 莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 莫蘭蒂來襲 美聲歌手驚見梅杜莎
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- MLB》新王牌誕生 金鶯睽違16年客場完封紅襪
- 操作劣質一條龍 政院：依法懲處
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 愛爾蘭不去了！馮德倫重家庭 返港陪舒淇賞月
- 蛇精男心繫葛蘭蒂襲台 「姐心疼你們」
- 莎娃提前復出案 拖到下個月
- 中秋連續假期 北市木柵4處河濱公園開放民眾烤肉
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵
- Casper南韓闖天下 問候吃飽被罵無禮
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 不須女性 只有精子也能傳宗接代
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 警抄地下兵工廠 孕妻尖叫示警
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 新一代Apple Watch 可自動偵測是自由式還是蛙式
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 台南公園滿目瘡痍 樹倒嚴重
- 大拜拜 莫淪為統戰秀
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉玉山塔塔加 擬規劃露營區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分