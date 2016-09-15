〈中部〉日月潭颳10級強陣風 驚見風帆玩命

2016-09-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕強颱莫蘭蒂襲台，日月潭颳起十級強陣風，環潭公路沿線樹木如秋風掃落葉，斷的斷、倒的倒，場面狼藉，連潭區都緊急發布禁航令，卻仍有民眾不顧安危，依舊在潭面上玩風帆，讓民眾看得直搖頭，對此，日管處則說，風帆玩家若未擅闖限制水域，目前並無相關禁止下水的標準，昨發現只能派人予以勸離，但將會研議相關規範。

日月潭昨上午僅有下雨，絲毫感覺不出有颱風要來，但下午突然風雲變色，潭區颳起八至十級強陣風，潭面掀起白浪並夾帶水霧，碼頭浮排都因此嚴重搖晃，日管處接獲巡管人員與船家通報，下午二時立即發布碼頭禁航，所有船隻也隨後返航，以防意外。

就在所有人員、船艇忙著避災的同時，潭面上卻有人操著風帆橫越水域，民眾看見嚇得捏把冷汗，由於瞬間強陣風隨時會發生，萬一不小心被風吹翻或撞擊受傷，後果不堪想。

另日月潭環潭公路有許多樹木倒塌，到處可見殘枝落葉，聯外道路甚至有巨大廣告招牌也被風吹壞。 下午四時許，潭區因風勢過大，有一輛遊覽車行經朝霧碼頭路段時，不慎遭山壁樹木壓到，幸未造成人員受傷。