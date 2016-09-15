〈中部〉強風吹倒路樹 砸中駕車蕉農命危

2016-09-15

〔記者佟振國、謝介裕、劉濱銓／南投報導〕莫蘭蒂颱風昨天強襲南台灣，中部南投縣也因強陣風及間歇性降雨傳出意外與災情，集集鎮葉姓農民不幸遭強風吹倒的路樹砸中，重傷命危；仁愛鄉也有多處道路坍方落石與大量枝葉掉落阻斷交通，公所緊急宣布下午停班停課因應，廬山溫泉、清境農場也因強風驟雨肆虐，不見遊客蹤影，一片冷清。

集集公所計劃移除前出意外

莫蘭蒂颱風中心雖未登陸，但南投縣多個鄉鎮也從昨天凌晨起颳起五至十級的陣風，集集鎮六十二歲葉姓蕉農，清晨獨自駕小貨車下田工作，但強風吹倒路樹不偏不倚砸中行進間的貨車，葉男頭部重創昏迷，仍未脫離險境，該路段路樹根系狀況不佳，集集公所計劃移除前竟發生倒塌砸人意外，已封閉該路段。

仁愛鄉廬山部落、清境地區等迎風面也是強風呼嘯，由於縣府前一天晚間宣布上班上課，不少學生家長認為風強雨驟，學童上學安全堪虞，結果有仁愛、力行、廬山、平靜、合作、清境等六所國小，在清晨七時前通報縣府停課，並立即通知家長、學生不用到校。

仁愛多處坍方落石阻斷交通

鄉內的台八線中橫公路榮興村路段、投八十九線力行產業道路翠巒部落路段，坍方落石中斷，台十四甲線清境路段、投八十五線廬山部落路段、投八十三線親愛部落路段都因強風吹倒路樹、電桿阻斷交通，經機具清除後恢復通車，公所考量天候與鄉內交通狀況，下午也宣布全鄉停班停課。

至於降雨集中在山區，昨天下午五時玉山風口累積雨量達四百五十多毫米居冠，丹大、奧萬大、廬山等山區雨量累積也都破百，仁愛鄉公所即針對廬山溫泉進行預警性撤離，清境農場也因道路枝葉掉落、路面積水，不見遊客，一片冷清，竹山鎮太極峽谷天梯基於安全考量，中午過後也宣布休園。

南投縣防颱應變中心統計，仁愛鄉廬山等地區合計撤離居民二百人，信義鄉神木村一百五十人，全縣的遊客共撤離七九九人，另一六０四人因風雨不大，堅持留宿溪頭、杉林溪等風景區，縣府將視天候狀況再決定是否予以強制撤離。