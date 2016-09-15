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〈中部〉連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律

2016-09-15

〔記者陳冠備／彰化報導〕手機遊戲寶可夢瘋潮席捲全台，彰化王功漁港近日也成為炙手可熱的抓寶勝地，因頻頻出現快龍、乘龍等稀有級的神奇寶貝，吸引不少訓練師遠地而來，卻也造成交通意外頻傳，隨著中秋連假到來，抓寶人數恐會再增加，當地民眾也發出遊客自律的聲音；海巡署四一大隊表示，會加強增派兵力宣導及巡邏。

王功盛產蚵美食，是吸引遊客觀光的主因，可是最近來此的遊客，卻是為「潮間帶出現卡比獸了」、「王者之弓有乘龍」、「芳苑燈塔出現快龍」等寶可夢現象慕名而來，而且越晚越多人，猶如不夜城，不過此現象卻讓當地人搖頭，因為常有騎士邊騎車邊尋寶，也有遊客走進潮間帶抓寶，卻未注意潮汐，種種行為都令人捏一把冷汗。

當地民眾黃先生表示，自從王功漁港屢屢出現稀有的神奇寶貝後，人潮就與日俱增，雖然帶動觀光，可是漁港周邊腹地狹小，入夜後沒燈光，許多騎士又邊騎車邊抓寶，行人也頭低低，差點相撞的畫面就看過好幾次，另外，垃圾也增加，環境變得凌亂不堪，希望來抓寶民眾都能自律。

海巡署四一大隊表示，近來寶可夢盛行，許多玩家在王功港區及岸際抓寶，但外在環境潛藏危險，海巡署已指導各安檢所增派備勤人力，加強巡邏及柔性勸導。

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  • 寶可夢盛行，抓寶民眾擠爆王功。（記者陳冠備翻攝）

    寶可夢盛行，抓寶民眾擠爆王功。（記者陳冠備翻攝）

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連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律

手機遊戲寶可夢瘋潮席捲全台，彰化王功漁港近日也成為炙手可熱的抓寶勝地，因頻頻出現快龍、乘龍等稀有級的神奇寶貝，吸引不少訓練師遠地而來，卻也造…

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