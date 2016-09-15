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〈中部〉佳節送暖 龍山寺慰問469低收戶

2016-09-15

〔記者湯世名／鹿港報導〕鹿港鎮龍山寺在中秋節前夕發放給鹿港、福興兩鄉鎮的低收入戶每戶一千二百元慰問金，總共有四六九戶受惠，除了現金之外，廟方也發放月餅、燕麥片、杏仁粉等物資。龍山寺管委會主委施輝雄說，預計明年除了鹿港、福興之外，還將首度把秀水鄉的低收入戶也納入發放範圍。

龍山寺發放秋節慰問金、物資已邁入第三年，昨天一早許多低收入戶聚集在龍山寺廣場，排隊領取慰問金與秋節物資，鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞也特地到場感謝寺廟人員這項愛心活動。

龍山寺管委會主委施輝雄表示，今年鹿港低收入戶有二九三戶，福興鄉則有一七六戶，每戶致贈一千二百元慰問金，總金額為五十六萬二千八百元，他們並已決定，明年這項發放活動，將把秀水鄉也納入發放範圍，以嘉惠更多需要幫助的家庭。

此外，彰化家扶中心兒少保委員會愛心不落人後，昨天也分頭到縣內六十多戶寄養家庭家庭慰問，並為每位寄養童準備了一份一千元的紅包，以及各式各樣的玩具，另致贈白米、餅乾、月餅、保鮮碗組、電風扇等物資給寄養家庭，感謝他們對於寄養童的細心照料。

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  • 鹿港鎮龍山寺昨天發放秋節物資給弱勢家庭。（記者湯世名攝）

    鹿港鎮龍山寺昨天發放秋節物資給弱勢家庭。（記者湯世名攝）

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