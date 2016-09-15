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〈中部〉918遊行拒燃煤電廠 行動劇號召

2016-09-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕為終結市區存在燃煤電廠，由台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、喚醒彰化青年聯盟等團體聯合發起「九一八台化走健康來」遊行活動將於本週日（十八日）舉行，主辦單位昨在彰化火車站演出行動劇，呼籲大家參加遊行，用行動表達不滿的聲音。

喚醒彰化青年聯盟成員吳慧君指出，四天前開始在火車站靜坐，同時進行線上和實地連署，到昨天為止，已獲得超過五千人連署，陸續有廿八間診所響應加入插旗顧健康的活動，多所學校也發起全校連署，預估在遊行之前將累計超過萬人以上連署。

民團：空品先達標 再談展延

婦產科醫師、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，對人類文明和地球上所有生物危害影響最大的就是燃煤，再怎麼過濾，毒氣就是毒氣，美國肺臟醫學會也把燃煤視為毒氣，燃煤不僅是健康的隱形殺手，美國中風醫學會也調查，燃煤對人體心血管的傷害比馬路汽機車輛排放廢氣更大，燃煤是萬毒之首，被視為「帶血之煤」，如此毒害不該繼續在人口稠密的彰化市區存在。

眼科醫師、台灣健康空氣行動聯盟常務監事黃敏生說，醫師執照到期展延，前提必須需完所有學分，相對他們要求操作許可證展延，前提也要先做到空氣品質的標準再談展延，不能先展延再要求對方做到符合標準。

當天遊行路線由彰化市旭光西路的成功公園經旭光路、東民街、孔門路、和平路、中正路二段、華山路、中山路二段到彰化縣府廣場，主辦單位呼籲大家用行動爭一口氣，捍衛自身健康。

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  • 台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、喚醒彰化青年聯盟等團體昨在彰化火車站演行動劇，表達反對燃煤電廠存在彰化市區。（記者張聰秋攝）

    台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、喚醒彰化青年聯盟等團體昨在彰化火車站演行動劇，表達反對燃煤電廠存在彰化市區。（記者張聰秋攝）

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