〈中部〉中秋肉價穩 茭白筍量少價大漲
每斤百元以上 較去年多40元
〔記者陳冠備／彰化報導〕強颱莫蘭蒂在中秋連假前來襲，民眾擔心強風豪雨會影響菜、肉價格行情，昨日提早到菜市場搶購，但彰化肉品市場已在颱風來的前一天增加約四成出貨，肉品價格應能平穩，溪湖果菜市場果菜交易量增加一成供應量，各種葉菜類價格稍漲，只有茭白筍因產量變少，每台斤比去年大漲了四十元。
不少傳統市場昨日一早就出現買氣，民眾似乎不受颱風下雨影響，忙著搶購香腸、烤肉用肉，許多肉攤還提早兩個小時收工，蔬菜類也不遑多讓，尤以筊白筍、玉米筍等燒烤用蔬菜最受歡迎。
社頭新豐盛肉鋪林姓老闆表示，家家戶戶喜歡在中秋節烤肉聚會，肉品銷量比平日多一、二成，尤以香腸最受歡迎，也很多民眾買五花肉、瘦肉回去醃製再燒烤，目前豬肉市場零售價每台斤約一三○元。彰化肉品市場總經理黃滄雲表示，為因應中秋節需求量大增，還有加工產品（香腸）製造，必須先出貨，特於前日增額至二五○○頭豬隻拍賣，比平日一七○○頭約多四成，應付中秋連假供應該沒問題。
肉、菜增量供應 葉菜價稍漲
劉姓菜商表示，颱風沒有影響民眾購買心情，一早就來搶購新鮮蔬菜，民眾烤肉最愛的筊白筍，今年因為受到天候影響產量減少，價格一直居高不下，目前市場零售價未剝皮每台斤一百元，剝皮則來到每台斤一五○元，比去年漲了近四○元，漲幅最多，另外玉米筍、青椒每台斤約六○到七○元、高麗菜每台斤廿八元。
溪湖果菜市場總經理楊國強說，莫蘭蒂颱風影響彰化不大，菜價漲幅端看南部受損情況而定，不過近日中部菜農還是有提早搶收現象，昨日到貨量比前日約多一成，每公斤平均交易價格約廿八‧七元，價格小幅上漲，連假期間葉菜類恐會再有波動。
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標題：〈中部〉中秋肉價穩 茭白筍量少價大漲
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