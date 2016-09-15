| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉「把金牌拿回來」 林資惠想再戰東京帕運

2016-09-15

〔記者黃淑莉／崙背報導〕台灣健力女將林資惠前天在里約帕運女子七十九公斤級賽事奪得銅牌，崙背家鄉親友得知超開心，議員李明哲到林家貼紅榜祝賀，林媽媽說，資惠雙手都是傷，希望女兒退休，但資惠想再戰東京帕運「把金牌拿回來」。

林資惠連續參加四屆帕運，雅典、北京帕運奪金，上屆倫敦獲銀牌，今年再戰巴西帕運，出發前舊傷還未痊癒，卻舉出生涯最佳成績，以一百卅一公斤摘銅，家人第一時間得知十分開心，林媽媽更是喜極而泣。

李明哲到林資惠崙背家中貼紅榜祝賀，並透過Line恭喜她，李明哲轉述指出，林資惠為台灣奪得本屆帕運第一面獎牌很開心，謝謝國人支持與鼓勵，二○二○年東京帕運她會加倍努力，把屬於她的金牌拿回來。

林媽媽表示，資惠很開朗，喜歡挑戰新事物，為了練健力，雙手都是傷，這次回國可能要開刀，希望她能夠退休專心讀書，但她說要再戰東京帕運；林爸爸林明寬則表示，女兒想拚就支持她就對了。

李明哲表示，資惠腳雖不能行走，但意志力很強，值得大家學習，奧運舉重金牌許淑淨和帕運銅牌林資惠都是崙背人，兩人讓雲林揚眉吐氣，希望縣府能在高鐵雲林站陳列或懸掛兩人比賽畫面，行銷雲林的樸實與堅毅，讓外地遊客看見雲林。

廣告
  • 健力女將林資惠勇奪里約帕運銅牌，議員李明哲到崙背林家貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

    健力女將林資惠勇奪里約帕運銅牌，議員李明哲到崙背林家貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律

手機遊戲寶可夢瘋潮席捲全台，彰化王功漁港近日也成為炙手可熱的抓寶勝地，因頻頻出現快龍、乘龍等稀有級的神奇寶貝，吸引不少訓練師遠地而來，卻也造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈中部〉「把金牌拿回來」 林資惠想再戰東京帕運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.