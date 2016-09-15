〈中部〉「把金牌拿回來」 林資惠想再戰東京帕運
2016-09-15
〔記者黃淑莉／崙背報導〕台灣健力女將林資惠前天在里約帕運女子七十九公斤級賽事奪得銅牌，崙背家鄉親友得知超開心，議員李明哲到林家貼紅榜祝賀，林媽媽說，資惠雙手都是傷，希望女兒退休，但資惠想再戰東京帕運「把金牌拿回來」。
林資惠連續參加四屆帕運，雅典、北京帕運奪金，上屆倫敦獲銀牌，今年再戰巴西帕運，出發前舊傷還未痊癒，卻舉出生涯最佳成績，以一百卅一公斤摘銅，家人第一時間得知十分開心，林媽媽更是喜極而泣。
李明哲到林資惠崙背家中貼紅榜祝賀，並透過Line恭喜她，李明哲轉述指出，林資惠為台灣奪得本屆帕運第一面獎牌很開心，謝謝國人支持與鼓勵，二○二○年東京帕運她會加倍努力，把屬於她的金牌拿回來。
林媽媽表示，資惠很開朗，喜歡挑戰新事物，為了練健力，雙手都是傷，這次回國可能要開刀，希望她能夠退休專心讀書，但她說要再戰東京帕運；林爸爸林明寬則表示，女兒想拚就支持她就對了。
李明哲表示，資惠腳雖不能行走，但意志力很強，值得大家學習，奧運舉重金牌許淑淨和帕運銅牌林資惠都是崙背人，兩人讓雲林揚眉吐氣，希望縣府能在高鐵雲林站陳列或懸掛兩人比賽畫面，行銷雲林的樸實與堅毅，讓外地遊客看見雲林。
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