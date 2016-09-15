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〈中部〉防亂倒垃圾 斗六清潔隊封路惹議

2016-09-15

〔記者詹士弘／斗六報導〕斗六清潔隊自行封閉大學路橋下的迴轉道？民眾在臉書上爆料，質疑於法無據；斗六市公所表示，因發現有人亂倒事業廢棄物，為避免類似行為一再發生，才於清潔隊休假或下班時間封路，未來會依法申請路權，在特定時間內封路。

斗六市垃圾採定時沿線收集，為方便無法配合時間倒垃圾的民眾，在清潔隊隊部後安排一部垃圾車供民眾丟垃圾，時間為週一到週六上午八點至晚上九點，清潔隊辦公室及車輛停車場目前設在大學路橋下，兩側就是迴轉道。

民眾在臉書爆料，有天下午他開車到斗六清潔隊倒垃圾，要離開時發現迴轉道出口遭到封閉，只能倒車逆向開出來，險象環生，質疑供公共行走的既成道路怎能說封就封？也有民眾表示，迴轉道的出入口有時候全部封閉，他們得提著垃圾袋從人行道走很長一段路才能丟垃圾。

公所：下班才封 將申請路權

斗六市公所主秘彭士人表示，既成道路不應任意封閉，清潔隊做法不妥，但並非恣意妄為，主要因日前有人趁著假日清潔隊無人上班載著事業廢棄物到清潔隊亂倒，為避免類似情形再發生才會在下班時間封路，未料影響正常倒垃圾的民眾。

彭士人指出，為做好管理工作，未來還是會進行封路，清潔隊表示會申請路權，未來上班日除週三外，晚上九點會封路，例假日與週三下班後也會封路。

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  • 迴轉道平時並未封路，民眾可正常通行。（記者詹士弘攝）

    迴轉道平時並未封路，民眾可正常通行。（記者詹士弘攝）

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