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〈中部〉雲林無大風雨 仍須防海水倒灌

2016-09-15

〔記者林國賢／綜合報導〕莫蘭蒂過境，雲林縣未傳重大災情，縣長李進勇昨巡視縣內主要抽水站與溪流水門，要求管理人員今、明兩天仍須提高警覺，確保安全。

李進勇表示，莫蘭蒂雖已經減弱，仍可能帶來大雨，這兩天又是中秋滿潮，沿海低窪地區民眾切勿掉以輕心，應嚴防海水倒灌災情，同時避免前往山區或危險水域活動，以免發生意外。

昨天雲林地區並未出現大風大雨，許多農民把握時間採收農作物，果農林水波鬆了一口氣說，還好風雨不大，他的木瓜園都完好如初。

李進勇與副縣長張皇珍昨日上午分別前往縣內各主要抽水站視察，指示水利處必須確實掌握颱風動態及雨量變化，做好必要的因應措施；李進勇等人也帶來泡麵等食品慰勞工作人員。

農業處長張世忠表示，莫蘭蒂風雨雖未直接造成農作損害，但農民仍須加強農田排水等管理工作，注意病蟲害防治，確保辛苦耕作成果。

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  • 農民把握風雨未至的時間，搶收蔬菜。（記者林國賢攝）

    農民把握風雨未至的時間，搶收蔬菜。（記者林國賢攝）

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