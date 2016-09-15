〈中部〉中央未納治理 台西養殖業者怨三不管

2016-09-15

〔記者林國賢／斗六報導〕農委會推動「流域綜合治理」計畫，補助易淹水地區養殖魚塭加固堤防，台西養殖專業區因編為離島工業區被排除在外，養殖業者抨擊中央圈地養蚊，當地淪為三不管孤兒，非常不公平。

因編為離島工業區被排除

因應極端氣候，解決地層下陷易淹水等問題，農委會今年推動「流域綜合治理」計畫，補助養殖業者加固魚塭堤岸，設置循環水系統，但雲林縣僅限於口湖鄉八處養殖區，及麥寮鄉小部分範圍，養殖密度最高、面積最大的台西鄉卻被排除在外，引起業者不滿。

姚姓養殖業者指出，台西鄉養殖專業區成立已近半世紀，是台灣文蛤等多項養殖物主要產地，但工業局一九九一年將養殖專業區劃入雲林離島工業區，自此變成孤兒，無人關心。

姚姓業者指出，台西是地層下陷最嚴重的區域，卻被摒除在綜合治理計畫外，凸顯養殖業「爹不疼、娘不愛」困境，而台西工業區已閒置超過廿五年，未有任何開發，又因工業區身分，土地利用被層層限制，區內產業道路、排給水系統等公共建設，因經濟部與農委會互踢皮球，業者遭遇天災損害，常常求助無門。

林姓養殖業者指出，台西工業區土地幾乎全數為私人持有，卻限於工業區丁種建築用地緊箍咒綁死，地主除了無法比照一般農業區農地正常規劃使用，更因公共設施道路及排水系統老舊殘破，無法獲得修繕經費挹注，容易遭受海水倒灌等災害侵襲。

縣府推動解編 籲顧及需求

縣長李進勇表示，正積極推動工業區解編，希望中央在解編前顧及養殖區公共建設須要修繕提升的迫切需求，協助解決問題。

李進勇要求農委會將台西養殖專業區納入流域綜合治理計畫，將魚塭塭堤加高加固，同時設置循環水養殖設施補助範圍，減少淹水受損風險，創造養殖業與國土保安雙贏。