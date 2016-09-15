〈中部〉原民正義委員會鄒族代表 已3人參選
2016-09-15
〔記者曾迺強／番路報導〕蔡英文總統籌設「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，鄒族代表將循鄒族公共議事的傳統程序產生，來吉、逐鹿兩部落推出參選人共三人；行政院原住民族委員會鄒族專任委員汪啟聖表示，新美、茶山等部落也將推出參選人，一起接受達邦、特富野兩大長老會議評選，合格者於十一月經選舉成為鄒族代表，在委員會為鄒族發聲。
逐鹿部落昨由三十六位居民，在五個候選名單中，選出逐鹿社區發展協會理事鄭信得、逐鹿社區合作社主席莊莫俄角逐鄒族代表；逐鹿社區發展協會理事長楊尚峰表示，兩人均熱心部落與社區事務。
鄭信得說，最終或許不是自己出線，但已很開心參與這段過程；莊莫俄說，將持續尋求外部支援，帶動年輕人回鄉更認識鄒族部落與文化。
汪啟聖表示，來吉部落本月五日舉行會議，一百二十八名居民一致舉手贊成特富野社出身的中正大學台灣文學與創意應用研究所助理教授浦忠勇參選，各部落參選人將在十月由達邦、特富野兩社長老考評、遴選，阿里山鄉公所再公告名單，十一月一日舉行選舉、公布結果，完成程序。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
連假恐又瘋抓寶 王功居民籲自律
手機遊戲寶可夢瘋潮席捲全台，彰化王功漁港近日也成為炙手可熱的抓寶勝地，因頻頻出現快龍、乘龍等稀有級的神奇寶貝，吸引不少訓練師遠地而來，卻也造…
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日街機市場
- 09/15 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
- 台東─巨浪收走紅燈塔 礁石也被打上岸
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 「青少年純潔騙殺全國」大直塗鴉怪客疑著僧服
- 自由廣場》學泰國拚觀光 不能學一半
- 失眠懷疑鄰下咒 上門縱火互砍3傷
- 結不成婚燒炭 飯店當烤肉險沒救
- 自由廣場》回應「公投搞定年金改革」
- 《中英對照讀新聞》Four fifths of China’s water from wells were polluted 中國5分之4地下水遭污染
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 杜詩梅客串校園劇 升格當媽
- 日本人長壽 貓狗壽命也創新高
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Meranti blows through, injures nine
- 台南脫離暴風圈 風速減弱、嚴防大雨
- 楊丞琳首次會初戀竟.. 夾鯊魚夾戴近視眼鏡
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 烏坎村事件 港人聲援
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 川普若當選美總統 GDP將萎縮1兆美元
- 奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平
- 花蓮議長考紀案 國民黨中常委意見兩極
- 熱帶風暴茱莉亞牛步 佛州、喬治亞州降下大雨
- 參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 三星更新軟體 電池只能充電60%
- 〈由裡到外全面精進〉Audi全新A4小型主管房車試駕
- 自由廣場》別說你懂政黨政治－看看口湖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉原民正義委員會鄒族代表 已3人參選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分