〈中部〉原民正義委員會鄒族代表 已3人參選

2016-09-15

〔記者曾迺強／番路報導〕蔡英文總統籌設「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，鄒族代表將循鄒族公共議事的傳統程序產生，來吉、逐鹿兩部落推出參選人共三人；行政院原住民族委員會鄒族專任委員汪啟聖表示，新美、茶山等部落也將推出參選人，一起接受達邦、特富野兩大長老會議評選，合格者於十一月經選舉成為鄒族代表，在委員會為鄒族發聲。

逐鹿部落昨由三十六位居民，在五個候選名單中，選出逐鹿社區發展協會理事鄭信得、逐鹿社區合作社主席莊莫俄角逐鄒族代表；逐鹿社區發展協會理事長楊尚峰表示，兩人均熱心部落與社區事務。

鄭信得說，最終或許不是自己出線，但已很開心參與這段過程；莊莫俄說，將持續尋求外部支援，帶動年輕人回鄉更認識鄒族部落與文化。

汪啟聖表示，來吉部落本月五日舉行會議，一百二十八名居民一致舉手贊成特富野社出身的中正大學台灣文學與創意應用研究所助理教授浦忠勇參選，各部落參選人將在十月由達邦、特富野兩社長老考評、遴選，阿里山鄉公所再公告名單，十一月一日舉行選舉、公布結果，完成程序。