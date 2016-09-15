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〈中部〉嘉義首例 鰲鼓濕地劃為野生動保區

2016-09-15

預計明年送農委會公告

〔記者林宜樟／東石報導〕嘉義縣自然生態豐富，其中，東石鰲鼓濕地目前為「野生動物重要棲息環境」，縣府擬將其提升為「野生動物保護區」，預計明年送農委會公告，如果順利通過，將成為嘉縣第一個保護區，過去在濕地屢見不鮮的釣魚、泛舟等影響保育行為，將會受到更明確且嚴謹的規範。

鰲鼓濕地於民國九十八年公告為野生動物重要棲息環境，經多年保育復育，有大量的本土留鳥、珍貴猛禽及候鳥，屬於沼澤、森林、農田的複合型生態系，是台灣重要的野鳥生態保育區，但過去常有人濫捕、釣魚、棄置漁網，去年還曾有人在濕地裡泛舟，引發破壞生態等議論。

目前農委會公告的野生動物重要棲息環境共三十七個，野生動物保護區則有二十個，嘉義縣、市尚無劃設為保護區的地點；縣府農業處綠化保育科長石蕙菱說，鰲鼓濕地候鳥棲息環境穩定完整，因此擬訂計畫，將六百六十四‧四八公頃範圍，公告為野生動物保護區。

將禁止採獵並加重罰則

石蕙菱表示，重要棲息環境與保護區最大的差別是在前者中若有違法行為，需由濕地法、野生動物保育法等來規範，在後者則可提出保育計畫，訂出禁止採獵行為並加重罰則，對生態環境保育做積極管理，農業處將進行基礎調查，再擬定保育計畫，明訂管制辦法，經座談會等程序，預計明年送農委會公告。

嘉義縣野鳥學會理事長李灌霖說，樂見劃設保護區，重點是民眾要有環保意識，當地多數居民已有保育觀念，少部分人持續捕魚，廢棄漁網更造成候鳥傷害；由於鰲鼓濕地範圍大，林間密道多，難以防範，未來劃設成保護區，除擬定規範，還是有賴執法單位追查，並讓更多人瞭解別與野鳥、動物爭奪食物與棲地的觀念。

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  • 縣府擬將東石鰲鼓濕地，提升為野生動物保護區。 （記者林宜樟攝）

    縣府擬將東石鰲鼓濕地，提升為野生動物保護區。 （記者林宜樟攝）

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