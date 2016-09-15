〈中部〉颱風打亂中秋商機 阿里山遊客稀
2016-09-15
〔記者曾迺強、林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕強颱「莫蘭蒂」昨天過境台灣，暴風圈逐漸遠離，幸未在嘉義地區釀災，嘉義縣、市政府昨晚七點半公布，因評估今天的風勢、雨量等，未達停班停課標準，所以照常上班上課。
森遊區重新開放時間未定
阿里山森林遊樂區、東石鰲鼓濕地園區前兩天休園防災，森遊區休園前已有遊客進入園區住宿，經林務局嘉義林管處人員勸導，昨僅剩四名遊客過夜，其餘均兼程下山回家；林管處官員表示，兩園區恢復開放時間，待巡視、整理到確認園區環境安全後公布。
台鐵林鐵管理處營運組長簡信立說，林鐵全線今仍停駛，將派員巡視路況及試車運轉，若安全無虞，預計明天恢復發車；縣長張花冠呼籲，中秋節前後適逢大潮，沿海地區必須嚴防海水倒灌，尤其「馬勒卡」颱風可能撲台，民眾仍應小心防範。
布袋辦嘉義秋囍文化節延期
嘉義地區昨天午後受莫蘭蒂颱風環流影響，出現零星風雨，縣府針對山區易崩塌區域預防性撤離一百二十人；布袋鎮公所原訂昨天到週六舉辦「一０五年嘉義秋囍文化節」，延期辦理。
中秋節四天連假碰上颱風來攪局，阿里山遊樂區及奮起湖的飯店、民宿、餐廳等業者，接到遊客退訂電話，連上阿里山前常會停歇休息的番路鄉天長地久橋景點，只有零星散客，沒有大批團客，「阿里山入口」看板未見人潮搶著拍照。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
玉山塔塔加 擬規劃露營區
全民瘋露營！近來許多遊客都會上山避暑露營，像玉山國家公園塔塔加園區就是其中的熱門地點，惟園區並無規劃露營區，因此常見遊客就地搭帳野炊露營，成…
網友回應
熱門新聞
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 「昨天只有4次 不夠啊」誣男友迷姦 復仇露餡
- 錯把精華液當洗碗精 男星哭喊「難怪洗不乾淨」
- 浪漫警官娶親 6輛粉紅車都520
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 東、南部今豪大雨特報 中颱馬勒卡緩步逼近台灣
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- 莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 莫蘭蒂來襲 美聲歌手驚見梅杜莎
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- MLB》新王牌誕生 金鶯睽違16年客場完封紅襪
- 操作劣質一條龍 政院：依法懲處
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 愛爾蘭不去了！馮德倫重家庭 返港陪舒淇賞月
- 蛇精男心繫葛蘭蒂襲台 「姐心疼你們」
- 莎娃提前復出案 拖到下個月
- 中秋連續假期 北市木柵4處河濱公園開放民眾烤肉
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵
- Casper南韓闖天下 問候吃飽被罵無禮
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 不須女性 只有精子也能傳宗接代
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 警抄地下兵工廠 孕妻尖叫示警
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 新一代Apple Watch 可自動偵測是自由式還是蛙式
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 台南公園滿目瘡痍 樹倒嚴重
- 大拜拜 莫淪為統戰秀
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉颱風打亂中秋商機 阿里山遊客稀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分