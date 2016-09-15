〈中部〉颱風打亂中秋商機 阿里山遊客稀

2016-09-15

〔記者曾迺強、林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕強颱「莫蘭蒂」昨天過境台灣，暴風圈逐漸遠離，幸未在嘉義地區釀災，嘉義縣、市政府昨晚七點半公布，因評估今天的風勢、雨量等，未達停班停課標準，所以照常上班上課。

森遊區重新開放時間未定

阿里山森林遊樂區、東石鰲鼓濕地園區前兩天休園防災，森遊區休園前已有遊客進入園區住宿，經林務局嘉義林管處人員勸導，昨僅剩四名遊客過夜，其餘均兼程下山回家；林管處官員表示，兩園區恢復開放時間，待巡視、整理到確認園區環境安全後公布。

台鐵林鐵管理處營運組長簡信立說，林鐵全線今仍停駛，將派員巡視路況及試車運轉，若安全無虞，預計明天恢復發車；縣長張花冠呼籲，中秋節前後適逢大潮，沿海地區必須嚴防海水倒灌，尤其「馬勒卡」颱風可能撲台，民眾仍應小心防範。

布袋辦嘉義秋囍文化節延期

嘉義地區昨天午後受莫蘭蒂颱風環流影響，出現零星風雨，縣府針對山區易崩塌區域預防性撤離一百二十人；布袋鎮公所原訂昨天到週六舉辦「一０五年嘉義秋囍文化節」，延期辦理。

中秋節四天連假碰上颱風來攪局，阿里山遊樂區及奮起湖的飯店、民宿、餐廳等業者，接到遊客退訂電話，連上阿里山前常會停歇休息的番路鄉天長地久橋景點，只有零星散客，沒有大批團客，「阿里山入口」看板未見人潮搶著拍照。