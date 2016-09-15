| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉颱風打亂中秋商機 阿里山遊客稀

2016-09-15

〔記者曾迺強、林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕強颱「莫蘭蒂」昨天過境台灣，暴風圈逐漸遠離，幸未在嘉義地區釀災，嘉義縣、市政府昨晚七點半公布，因評估今天的風勢、雨量等，未達停班停課標準，所以照常上班上課。

森遊區重新開放時間未定

阿里山森林遊樂區、東石鰲鼓濕地園區前兩天休園防災，森遊區休園前已有遊客進入園區住宿，經林務局嘉義林管處人員勸導，昨僅剩四名遊客過夜，其餘均兼程下山回家；林管處官員表示，兩園區恢復開放時間，待巡視、整理到確認園區環境安全後公布。

台鐵林鐵管理處營運組長簡信立說，林鐵全線今仍停駛，將派員巡視路況及試車運轉，若安全無虞，預計明天恢復發車；縣長張花冠呼籲，中秋節前後適逢大潮，沿海地區必須嚴防海水倒灌，尤其「馬勒卡」颱風可能撲台，民眾仍應小心防範。

布袋辦嘉義秋囍文化節延期

嘉義地區昨天午後受莫蘭蒂颱風環流影響，出現零星風雨，縣府針對山區易崩塌區域預防性撤離一百二十人；布袋鎮公所原訂昨天到週六舉辦「一０五年嘉義秋囍文化節」，延期辦理。

中秋節四天連假碰上颱風來攪局，阿里山遊樂區及奮起湖的飯店、民宿、餐廳等業者，接到遊客退訂電話，連上阿里山前常會停歇休息的番路鄉天長地久橋景點，只有零星散客，沒有大批團客，「阿里山入口」看板未見人潮搶著拍照。

廣告
  • 中秋四天連假碰上颱風攪局，許多遊客取消訂房，幾乎沒有遊客上阿里山，番路鄉天長地久橋景點的「阿里山入口」看板，未見遊客搶著拍照的景象。（記者曾迺強攝）

    中秋四天連假碰上颱風攪局，許多遊客取消訂房，幾乎沒有遊客上阿里山，番路鄉天長地久橋景點的「阿里山入口」看板，未見遊客搶著拍照的景象。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中秋連假 莫蘭蒂颱風
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
玉山塔塔加 擬規劃露營區

全民瘋露營！近來許多遊客都會上山避暑露營，像玉山國家公園塔塔加園區就是其中的熱門地點，惟園區並無規劃露營區，因此常見遊客就地搭帳野炊露營，成…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈中部〉颱風打亂中秋商機 阿里山遊客稀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.