〈南部〉海軍交通船撞碼頭 1人落海獲救

2016-09-14

〔記者洪臣宏、涂鉅旻／綜合報導〕海軍旗津造船廠區一艘交通船昨天上午停靠新濱碼頭時，疑因速度未及放慢，船身晃動造成船上人員跌倒，其中1人落海，旋即被海軍救起，4名傷者送醫幸都是輕微擦傷，均已出院。

海軍左營後勤支援指揮部旗津廠區余姓上士於昨天上午7時20分，駕駛LCM1240（登陸艇）由四方碼頭至新濱碼頭載員工上班，7時50分返回新濱碼頭時，疑因速度失控，撞上岸邊安全防護設施，造成船身晃動。

當時船上4名人員正準備下船，因突如其來的晃動摔倒，其中1人落海，海軍立即下水將他救起。4名傷者送往旗津醫院救治，經檢傷都是輕微擦傷，均已出院。

海軍司令部主任蔡鴻圖表示，該艘運輸人員的交通船速度本來就很慢，停靠時速度可以更慢，卻在停靠時沒控制好速度，造成船身晃動；高市勞檢處檢查後告知廠方，依勞基法公傷規定補償，另建議針對軍職人員加強安全教育訓練及宣導。

海軍保修指揮部也表示，除將釐清碰撞原因外，也會加強人員訓練，落實艦艇操控安全。