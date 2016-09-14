〈南部〉中彩金 組頭不認帳 撂人討 賭客吃官司

2016-09-14

共中139萬 只付20萬

〔記者黃建華／高雄報導〕旗山地區一家雜貨店，前年1月間發生兩派人馬聚眾滋事，驚動旗山分局員警開槍，才壓制住場面，警方事後查出是暗中經營地下六合彩簽賭站的雜貨店詹姓婦人被人簽中139萬元耍賴，才引爆這場糾紛；高雄地院將合資簽賭、率友催討彩金的林女與黃男，依恐嚇罪分處有期徒刑4月、5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算1天；仍可上訴。

判決指出，102年12月19日，經營卡拉OK的林姓女子與黃姓友人合資向開雜貨店兼營地下六合彩簽賭的詹姓婦人（涉賭博罪部分，業經雄檢緩起訴）簽賭六合彩，簽中二星、三星、四星彩金共139萬元，前往領取彩金時，卻被詹婦反咬該簽單不實拒絕付款，經雙方協商將金額降低至50萬元後，詹婦的老公當場交付現金20萬元，另約定其餘30萬元於月底給付；同年12月30日，應詹男之邀前往當地一家廟前見面，雙方就債務糾紛協商未果，林女的六合彩簽單還被詹男找來的朋友強行奪走。

談判未果 警開槍壓制

林女、黃男心有不甘，於103年1月5日上午11時許，夥同多名友人，共同前往雜貨店欲追討彩金，黃男被控持熱茶潑灑詹男，並恫稱：「你不給錢，這些兄弟就來要錢了！」等語恐嚇，後來詹男的友人也前來支援，雙方聚集數十人，旗山警分局獲報前往處理，並開槍壓制場面，林、黃未能順利取得彩金而離去。

法官研判簽單並非偽造，否則詹姓夫妻不會付出20萬元彩金。因此將率眾催討彩金的林、黃2人依恐嚇罪論罪科刑。不過，詹婦的老公在庭訊時供詞反覆，法官因此向雄檢告發詹男犯偽證罪。