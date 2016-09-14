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〈南部〉認識東南亞 文化藝術論壇登場

2016-09-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館今年推動「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，舉辦系列東南亞文化藝術主題展覽、表演、論壇、樂舞培訓及工作坊，昨日舉行啟動儀式，邀請多位新住民表演，帶來宣傳亮點。

台南生活美學館館長陳柏欽表示，以往國內民眾接觸外國文化，主要是英語系國家或日、韓等，大專院校也少有東南亞語言相關科系，顯見台灣民眾對於東南亞國家文化比較不了解，隨著東南亞新移民增加，加上政府推動新南向政策，文化部給台南生活美學館這個計畫任務，表面上是在辦活動，但實際上是以長遠效益評估執行，希望達到互相了解與尊重，進而形成更多元的新台灣文化。

系列活動首先開跑的「文化藝術論壇」九月廿五日登場，邀專家學者講述「泰國潑水節與水燈節」、「越南中秋節」、「印尼開齋節與明古魯塔布節」、「菲律賓聖誕節」等精彩內容，關心新住民議題。

十至十一月有「泰國指甲舞培訓」、「台泰越燈籠文化工作坊」，「泰國指甲舞培訓」將邀泰國法政大學戲劇學系Nalirat老師指導教學，指甲舞出自泰國宮廷慶典，多半用於迎接貴客到來，未來學員訓練後可登台演出；「台泰越燈籠文化工作坊」由工藝老師帶領學員認識東南亞燈籠文化，親手製作燈籠，作品將巡迴展出。

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  • 台南生活美學館推動「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，昨日有泰國指甲舞表演宣傳暖身。（記者洪瑞琴攝）

    台南生活美學館推動「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，昨日有泰國指甲舞表演宣傳暖身。（記者洪瑞琴攝）

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