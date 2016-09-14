〈南部〉小港種千樹 明年目標萬棵

2016-09-14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕小港區廣種一千棵喬木，幫助高雄市提前完成十年種百萬棵樹計畫。

高雄市長陳菊於一○一年起推動「十年百萬」植樹活動，五年來已種植六十萬棵喬木，市府估計可望於一○七年提前達標，而小港區已開始陸續種樹，預計於明年六月完成一萬棵目標，改善臨海工業區空氣品質。

臨海工業區管理單位將在本月底前於茂大街等地種植三百三十棵大花紫薇、紅花風鈴木及黃花風鈴木，而中鋼也將於沿海四路、中山四路機場綠帶及中鋼路等路段植栽三百七十五棵鳳凰木、廿五棵紅花風鈴木及兩千棵樟樹、茄苳、矮仙丹、黃金榕等樹種。

立委賴瑞隆表示，第一年植樹計畫以臨海工業區周邊道路及主要幹道為主，開花季節可望展現市容新風貌，而少康營區公園預計在明年六月完成十公頃森林公園，小港桂林養生公園也完成規劃，預計明年九月底完工，兩座森林公園將成為南高雄都市之肺。

市府及各國營事業種樹計畫包括：中油將於大坪頂高坪路等地種植風鈴木三千多棵，台電將於大林發電廠外圍種植四千多棵火焰木及楝樹，台船於高坪路種植四百棵鳳凰木，小港區公所則針對高鳳路等地種植五○五棵楝樹及雨豆樹。