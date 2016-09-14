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〈南部〉澎湖限定 立榮酷企鵝度假機來了

2016-09-14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國內一片旅遊不景氣聲中，離島澎湖旅遊市場持續發燒，立榮航空推出澎湖限定全球首架酷企鵝度假機，昨日完成首航。縣長陳光復與立榮航空董事長林志忠陪同酷迷們一同搭乘飛抵澎湖，在機場受到熱情歡迎。

陳光復表示，今年一至七月，來澎觀光人數比去年同期成長十六％，增加了十多萬人次；接下來秋冬觀光推展，配合世界最美麗海灣及阿兵哥回娘家等活動宣傳行銷，再加上秋冬時節的肥美海鮮，以及酷企鵝彩繪機的加持，一定會為澎湖帶進更多遊客，全年可望突破一○六萬觀光人次。

林志忠表示，酷企鵝是三麗鷗家族成員之一，永遠帶給人們驚奇、愉悅，希望由酷企鵝擔任明星代言人，將愉悅的氣氛帶進旅行當中；而將此架彩繪機定義為度假機，也更加符合澎湖休閒旅遊的度假特色，期盼藉由新元素挹注，讓更多人認識澎湖，進而推展觀光，讓旅遊熱度持續延伸到秋冬。

昨日首航活動，由美麗的機長林貞尹駕機，澎湖也展現好客的人情味，由大型公仔引領歡迎隊伍唱跳「外婆的澎湖灣」，並高舉「澎湖宜居宜遊，全國首選」、「秋冬酷玩，澎湖最潮」手舉牌，讓首航乘客感受滿滿的澎湖熱情與自信；包括議長劉陳昭玲、澎湖國家風景區管理處長廖源隆、縣府旅遊處長王馨珮、民航局馬公航空站主任洪建男、台灣三麗鷗總經理李明勳等人也到場共同見證。

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  • 立榮推出酷企鵝度假機，昨日完成澎湖首航。（記者劉禹慶攝）

    立榮推出酷企鵝度假機，昨日完成澎湖首航。（記者劉禹慶攝）

  • 迎接酷企鵝度假機，贈送澎湖三項好禮。（記者劉禹慶攝）

    迎接酷企鵝度假機，贈送澎湖三項好禮。（記者劉禹慶攝）

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