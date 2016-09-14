〈南部〉生活產業玩創意 家博館邀體驗

2016-09-14

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕經濟部工業局推動創意生活產業，發展有成的台南家具產業博物館，設置主題體驗展區，集結十二家台灣在地優質廠商共襄盛舉，昨天邀請國內業界觀摩，呈現的木藝之美，令人印象深刻。

這場觀摩以「創意生活風格玩味︱巧工手感」為主題，由家博館與新港香藝文化園區合作，以木藝、香藝的展演揭開序幕，氣氛熱烈。

現場由工業局副局長呂正華帶隊參觀，解說創意生活產業推動十三年來的成果，他強調，策辦此次活動，主要是希望以文化為基底，結合娛樂、教育、美學、互動等面向，加上核心知識與深度體驗要素，讓消費者有深刻的感動記憶。

家博館的主題體驗展區，集結香藝、造紙、餅舖、臉譜、瓦窯、農場等領域的國內創意生活業者，加上家博館傳統榫卯製程的木藝，精彩呈現。

家博館體驗行程後，一行人再前往去年通過工業局創意生活事業認證的夕遊出張所參觀，感受舊建築、鹽業的文創成果。