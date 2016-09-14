〈南部〉「六心廚房」烘焙夢想 移民署探訪

2016-09-14

〔記者劉婉君／台南報導〕中國籍新住民楊芹美、顏廷燕原本為了照顧家人而辭去工作，在接受烘焙訓練後，七月成為六甲「六心廚房」的正式職員，可就近照顧家庭，又能維持家庭經濟。

中秋節前夕，移民署長何榮村昨天偕同陸委會及海基會人員前往訪視，並學習揉製麵包，何榮村鼓勵新住民可透過團體申請亮點計畫補助，將家鄉味與台灣味融合，開發出更多新口味。

社團法人台灣心意全人關懷協會「六心廚房」於七月在六甲區開設第一間實體店面，除了聘請曾接受牧德關懷協會烘焙課程訓練的新住民、弱勢家庭擔任正式員工，還有弱勢學生打工，使用在地小農生產的鮮奶與農產品為食材，製作出來的糕餅，受到不少民眾喜愛，每月收入扣除薪水及廚房開銷，其餘均回饋社區公益，包括舉辦健康講座、送月餅給弱勢家庭等。

來自中國雲南的楊芹美，丈夫因中風住進白河榮民之家，獨力帶著兩女，原本靠著丈夫微薄的退休俸過日子，在六心廚房工作後，她笑著說，「可以養女兒了耶！」

從中國貴州來的顏廷燕，原本在工廠上班，為了照顧公公而辭去工作，雖然現在薪水沒有工廠好，但可以就近照顧家庭。

何榮村昨天穿上圍裙，和陸委會法政處長蔡志儒、海基會法律處副處長張峯青，一起在楊芹美和顏廷燕指導下學做麵包，並祝新住民中秋節快樂。

何榮村說，移民署行動服務方案開辦已六年多，結合陸委會、海基會、監理站等單位，下鄉關懷偏遠地區的新住民，希望新住民能將台灣當成娘家。