〈南部〉青年國中關懷弱勢 企業響應送月餅

2016-09-14

家長會號召行善榮獲芬芳錄獎

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市青年國中推動「i See Youth」計畫，在家長會支持下，幫助近三千人次弱勢學生，感動民眾加入行善，中秋節前夕送月餅，鼓勵學生讀書脫貧，有人第一次吃月餅，感到開心不已；值得一提的是，家長會榮獲高市教育芬芳錄獎項，是有史以來唯一獲獎的團體。

青年國中關懷弱勢學童，二年來推動「i See Youth」計畫，在家長會長鄭啟峰號召一百多名家長支持下，串連周邊十四間愛心店家，形成社區關懷網絡，幫助近三千人次弱勢學生領餐溫飽，讓整個社區充滿愛，獲各界好評。

校方與家長會的善行，感動許多民眾也伸出援手，連美語、課輔補習班也加入行列，全方位照顧弱勢學生；隨著中秋節即將到來，西門子經理單立華及尚賓隔熱紙老闆林彥呈昨自掏腰包，捐贈弱勢學生愛心月餅，鼓勵學生讀書脫貧，提前幫學生過節。

學生們感謝大家照顧，覺得很幸福，熊姓女同學因家貧，從沒吃過月餅，聽了令人心疼，她昨收到中秋節禮物，開心表示，「終於可以吃到月餅了」；陳姓女同學是中低收入戶，父親公司老闆每年會贈送二顆月餅，第一次收到整盒的中秋禮物，她感到很開心，將與家人一起分享。