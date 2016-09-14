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〈南部〉中秋連假 遊客燃油機車禁上旗鼓輪

2016-09-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中秋四天連假碰上颱風攪局，旗鼓輪循往例將管制一般遊客燃油機車登船，全國首輛雙層開頂觀光巴士，則將加開試車體驗班次，颱風過後歡迎民眾搭乘。

從今年春節假期開始，碰到三天以上的連假，高雄市輪船公司都管制一般遊客燃油機車登上鼓山往返旗津的渡輪，中秋四天連假將同樣實施，時間從九月十五日至十八日，每天上午十點至下午五點，但旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制。

高雄市輪船公司表示，管制一般遊客燃油機車登船措施實施後，有效降低乘客候船時間，也減少空氣污染。

至於「假日遊港趣」高雄港遊港航班，中秋連假四天期間在新光碼頭營運，啟航時間為每天下午三點三十分，可搭載一二○位乘客，全票原價三百元，中秋連假優惠價全票一五○元，優待票一百元，相關訊息可電洽：07-2262888轉營業部。

開頂觀光巴士 加開班次

此外，全國首輛雙層開頂觀光巴士已正式亮相，因試車預約者多，高雄客運公司特別於中秋四天連假期間，加開試車體驗班次。

加開班次分別是：九月十五日至十七日，於下午四點、五點三十分、七點、八點三十分行駛四個班次；連假最後一天，九月十八日於下午四點、五點三十分行駛兩個班次。如遇颱風，將依現場公告為主。

雙層開頂觀光巴士未來將有兩條（南北向、東西向）營運路線，試車期間以夢時代為起訖點，中途不停靠站。高雄客運於夢時代一樓藍鯨館設置服務處，販售周邊商品、提供試車券，沿途串聯高雄重要景點，包括夢時代、高雄展覽館、城市光廊、愛河國賓站、捷運美麗島站。

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  • 開頂觀光巴士中秋四天連假期間，加開試車體驗班次。（記者張忠義攝）

    開頂觀光巴士中秋四天連假期間，加開試車體驗班次。（記者張忠義攝）

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