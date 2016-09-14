〈南部〉震災區土壤液化潛勢調查 明年初完成

2016-09-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央已公布的土壤液化潛勢圖被外界質疑「失真」，台南市已委託成大調查土壤液化災區，先針對安南區等災區周邊進行較精密分析，預定於明年三月完成，但是否公布，屆時再研議。

行政院於三月份公布的全國土壤液化潛勢圖，在今年二○六地震有嚴重土壤液化的安南區災區，在中央公布的潛勢圖中竟是「低潛勢區」，而台北市又已公布「台北市版」土壤液化潛勢圖，「台南市版」何時出爐，目前尚無著落。

工務局指出，目前中央公布的是二萬五千分之一比例圖，南市將進行的是二千五百分之一比例圖，但重要的是精密度準確，而不是比例尺大小，因此市府已委託成大研究計畫，初期先就安南區等五災區周遭重點範圍執行分析。

工務局表示，除了就中央及南市建管既有的鑽探基礎資料之外，將再增加鑽探點，每個鑽探點經費約五至十萬元，該局協助鑽探工作，至於需要多少點、多少經費，尚待研究單位提出需求評估。

水利局指出，委託成大執行「○二○六美濃地震」南市災區土壤液化潛勢分析工作、經費九十多萬元，預計明年三月結案，但以蒐集既有資料做分析為主，目前還未新增鑽探點。

工務局也不諱言表示，土壤液化調查改善經費龐大，市府財力有限，只能先就二○六地震災區周遭部分區域進行分析調查，另外再配合中央「安家固園」專案，爭取執行安南區、北區、中西區、新市區及永康區五大區土壤液化示範區計畫，全面性盤點，共一．二三億元鑽孔等工程費及八千六百萬元地質改良費用，未來調查區域將鑽孔至地下卅公尺取樣後分析，至於全市卅七區的全面調查約需十二億元，將會分年提案爭取。