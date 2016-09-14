〈南部〉東山椪柑將採收 農民聞颱「剉咧等」

2016-09-14

〔記者王涵平／東山報導〕東山青皮椪柑進入採收期，農民昨日一早聽到陸上颱風警報發布，直喊「剉咧等」，擔心強風造成嚴重落果。

南市椪柑栽植面積約八百多公頃、產量八千多公噸，主要集中在白河、東山山區，東山區高原里高達九成以上農民種植青皮椪柑。

農民表示，青皮椪柑大約在中秋之後因夜間霧氣、氣溫低，椪柑會開始脹大，甜度較低、有酸度，風味特殊，一般多在十月開始採收，近來有些早熟的椪柑已陸續採收，但全面採收可能要到農曆八月底、九月初。

農民指出，椪柑怕風不怕雨，強風除造成落果，即使是沒落果，相互碰撞後造成賣相不佳，也會影響價格，由於椪柑無法進行防護，只能祈求颱風不要進來，否則這季收成恐會受到影響。