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〈南部〉小南海木棧道 遊客勿靠近

2016-09-14

〔記者王涵平／後壁報導〕小南海風景區環湖木棧道去年因颱風造成多處損壞，迄今尚未修復，中秋節假期將屆，工務局表示已設置警示，呼籲民眾勿靠近。

去年風損 迄未修復

位於後壁區的小南海風景區環湖木棧道約五公里，平時、假日都有不少遊客前往健行，然去年颱風過後，沿岸觀景平台、木棧道有多處損壞，迄今尚未修復，引起不少遊客抱怨。

當地居民廖茂山說，有些棧道的護欄都斷掉，不論大人、小孩，一不小心都可能掉進水裡，希望相關單位先設置警告設施，但根本還是要全面檢查木棧道的安全性，儘速維護。

南市工務局表示，一○二年提撥二百六十萬元進行整體修繕工程後，因園區內大多為木作設施，長期曝曬陸續毀損，已編列預算進行改善，今年三百萬元已細部設計完成，預計九月底上網發包。目前已請後壁公所針對毀損處進行緊急處置，呼籲民眾勿靠近，避免造成危險。

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  • 小南海風景區環湖木棧道在去年颱風造成多處損壞，迄今尚未修復，工務局表示已編列改善經費。（記者王涵平攝）

    小南海風景區環湖木棧道在去年颱風造成多處損壞，迄今尚未修復，工務局表示已編列改善經費。（記者王涵平攝）

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